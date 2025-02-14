Названа средняя зарплата врачей в Татарстане

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Средняя зарплата врача в Татарстане в 2024 году достигла 127 тысяч рублей, а среднего медперсонала — 63 тысяч рублей. Об этом сообщила начальник отдела анализа по средствам бюджетных средств Минздрава РТ Гузель Хайбуллина, передает «Татар-информ».
По ее словам, при подсчете средней заработной платы не учитывались доходы руководства, но принимались во внимание всевозможные дежурства и доплаты.
«Указом Президента Российской Федерации о реализации государственной и социальной политики было предусмотрено повышение к 2018 году средней заработной платы среднего медицинского персонала до ста процентов, врачей до 200 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в соответствующем регионе», – отметила Хайбуллина.Читайте также:
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