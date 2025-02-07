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Врач рассказал, как будет работать онковакцина

Онколог Хасанов: онковакцина будет индивидуальной на основе клеток пациента
Фото: istockphoto/Chinnapong

Фото: istockphoto/Chinnapong

Онковакцина, разрабатываемая НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет разрабатываться индивидуально на основе клеток каждого отдельного пациента. Об этом сообщил главный онколог Приволжского федерального округа Рустем Хасанов. По его словам, препарат будет отличаться от вакцин против ОРВИ, так как предназначен для лечения, а не для профилактики.
«Мы привыкли, что вакцина – это профилактика. Это немного не то. Не придумали еще такого препарата против рака, чтобы, как от ОРВИ, можно было создать популяционный иммунитет и онкопатология не трогала бы нас», — рассказал специалист в беседе с «Татар-информом».
Хасанов отметил, что в организме здорового человека клетки опухоли на начальных стадиях можно обнаружить, а затем уничтожить с помощью иммунитета. На этом принципе и будет основываться работа онковакцины.


«Препарат предназначен для конкретного пациента и для его конкретной опухоли, поскольку для производства берутся измененные и здоровые клетки этого человека, при анализе которых выявляются мутации, вызванные неоантигенами. На их основе и готовится препарат», — пояснил он.
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#иммунитет
#рак
В Казани хирурги спасли пенсионерку с опухолью почки и тромбом
07 февраля 2025, 17:46

Фото: iStock/Gumpanat

В Казани хирурги спасли жизнь 75-летней пенсионерке, у которой выявили опухоль почки и тромб, подобравшийся к сердцу. Об этом сообщает «Татар-информ». Оперировать пациентку пришлось с применением искусственного кровообращения и силами специалистов сразу двух больниц — онкологи удаляли опухоль в почке, кардиохирурги — тромб в области груди.
«Размер тромба оказался колоссальным — его протяженность составила около 17 сантиметров, а в расправленном состоянии он достигал 20 сантиметров. Учитывая высокий риск осложнений, операция проводилась с использованием аппарата искусственного кровообращения, что позволило хирургам выполнить вмешательство с максимальной безопасностью для пациентки», — приводит издание сообщение Республиканского онкодиспансера.
Отмечается, что подобные операции выполняются крайне редко, обычно таких пациентов отправляют в Москву или Санкт-Петербург. Однако в этом случае медлить было нельзя.
«Проведение операции на месте стало единственным шансом спасти жизнь пациентки. На данный момент ее состояние стабильно. Она проходит послеоперационное восстановление», — заключили в больнице.
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#петербург
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Врач Жемчугов оценил опасность обнаруженной в Московской области РС-инфекции
Врач Жемчугов: РС-инфекция легче гриппа и ковида
06 февраля 2025, 13:28

Фото: istockphoto/vchal

РС-инфекцию, вызывающую пневмонию, зафиксировали в Московской области. Речь о респираторно-синцитиальной вирусной инфекции, с которой обращаются в больницы жители региона.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что особого внимания РС-инфекция не заслуживает, потому что является одним из ответвлений ОРВИ.

«Острая респираторная вирусная инфекция — это целое созвездие вирусов и бактерий, которые постоянно находятся во взаимодействии. В организме человека они как в жесткой коммунальной квартире: друг с другом соперничают за жилплощадь, за ресурсы, за доступ к питанию, к сосудам. Они паразиты, живущие за счет хозяина», — прокомментировал эксперт.

По его словам, РС-инфекция обладает средней вредностью и ничего особенного не представляет: по степени тяжести и летальности слабее гриппа и ковида. Владислав Жемчугов подчеркнул, что опасность переходного периода в том, что люди начинают рано одеваться не по погоде и заболевают.

«То слишком жарко, то слишком холодно, долго на остановке стоял — ноги замерзли, из носа потекло. Расширяется межклеточное пространство и ослабляется внешний иммунитет для вирусов. Они проникают в образовавшиеся отверстия и провоцируют болезнь», — объяснил врач.

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#больница
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Психолог раскрыла, можно ли прощать измену
Психолог Голубева: решение о прощении измены является личным выбором каждого
06 февраля 2025, 12:15

Фото: istockphoto/Nimito

Решение о том, можно ли прощать измену или нет, — это личный выбор каждого человека, единого рецепта в таких случаях не существует. Об этом заявила психолог Майя Голубева в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, практика показывает, что измены чаще всего происходят во время кризиса в отношениях, таких как потеря работы, рождение ребенка, проблемы с деньгами и в другие стрессовые периоды в жизни. Одной из основных причин такого поступка нередко становится неудовлетворенность партнером — в эмоциональном или интимном плане, или выраженная отсутствием общих интересов, накопившимися обидами. Однако, отметила она, есть и такие люди, которые попросту не могут контролировать свои порывы и желания.

Специалист подчеркнула, что нет правильного ответа на вопрос о том, можно ли простить измену.
«Как правило, на решение о прощении влияют многие факторы. Например, была ли это однократная и случайная связь, эмоциональная измена или длительный роман. Искреннее раскаяние, готовность взять на себя ответственность за содеянное и желание восстановить отношения также важные факторы для возможности прощения», — отметила Голубева.
Психолог добавила, что в таких ситуациях не стоит принимать поспешных решений, важно дать себе время подумать и основательно все взвесить. Одного прощения не будет достаточно. За ним последует сложный период выстраивания отношений с нуля.
«Если готовы простить, то четко определите границы, которые следует соблюдать в отношениях, чтобы предотвратить повторение измен», — заключила специалист.
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#отношения
#люди
#семья
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Терапевт Зарема Тен дала оценку использования водки в лечебных целях
Терапевт Зарема Тен развенчала миф о лечении водкой
05 февраля 2025, 20:56

Фото: istockphoto/bhofack2

В народной медицине водку применяют в лечении различных заболеваний, хотя лечебного воздействия на организм она не имеет. Об этом рассказала терапевт Зарема Тен.
В беседе с Общественной Службой Новостей она пояснила, что раньше при отсутствии доступа к лекарственным препаратам к крепкому алкоголю прибегали для уменьшения боли. Водка создавала иллюзию улучшения. Сегодня подобные методы воспринимаются как очень спорные, поскольку безопасной дозы алкоголя не существует, уверена врач.

По ее словам, при простудных заболеваниях алкоголь помочь не может, поскольку обладает свойством угнетать иммунную систему. Спиртное не может помочь и при бессоннице, он подавляет фазу быстрого сна, которая так необходима для восстановления, и человек просыпается разбитым, добавила терапевт.

Тен подчеркнула, что при гастрите и язве желудка спиртное особенно опасно.

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#терапевт
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Онколог перечислил причины рака языка
Онколог Басанов: курение, алкоголь и повреждения являются причинами рака языка
05 февраля 2025, 15:42

Фото: istockphoto/VladimirFLoyd

Курение, злоупотребление алкоголем и механические повреждения языка, к примеру от острых краев зубов, могут привести к раку языка. Об этом рассказал врач-онколог АО «Медицина» Руслан Басанов, отметив, что симптомы данной болезни по началу не замечаются, так как опухоль может не болеть и не мешать языку.
«По его словам, по мере прогрессирования болезни появляются язвы, которые долго не заживают, а также увеличиваются лимфоузлы на шее. Пациент может испытывать дискомфорт, ощущать онемение языка, а также боль, которая может отдавать в горло или ухо», — пишут «Известия» после беседы с экспертом.
В то же время дерматовенеролог Ирина Гончакова рассказала, кто входит в группу риска по развитию рака кожи. В интервью «Газете.Ru» специалист поделилась, что к ним относятся люди, живущие в солнечных регионах, люди с со светлыми и рыжими волосами, альбинизмом, голубыми, зелеными, серыми глазами, а также те, кто часто обгорает на солнце.
«Также среди факторов риска частое нахождение на солнце и в солярии, солнечные ожоги, в том числе в детстве, наличие более 100 родинок или более 10 диспластических невусов (образований с неравномерной окраской, неровными границами). Если у вас есть гигантский невус, который занимает более 5% площади поверхности тела, вы тоже попадаете в группу риска», — добавила врач.
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