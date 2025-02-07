Врач рассказал, как будет работать онковакцина

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Онковакцина, разрабатываемая НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет разрабатываться индивидуально на основе клеток каждого отдельного пациента. Об этом сообщил главный онколог Приволжского федерального округа Рустем Хасанов. По его словам, препарат будет отличаться от вакцин против ОРВИ, так как предназначен для лечения, а не для профилактики.
«Мы привыкли, что вакцина – это профилактика. Это немного не то. Не придумали еще такого препарата против рака, чтобы, как от ОРВИ, можно было создать популяционный иммунитет и онкопатология не трогала бы нас», — рассказал специалист в беседе с «Татар-информом».Хасанов отметил, что в организме здорового человека клетки опухоли на начальных стадиях можно обнаружить, а затем уничтожить с помощью иммунитета. На этом принципе и будет основываться работа онковакцины.
«Препарат предназначен для конкретного пациента и для его конкретной опухоли, поскольку для производства берутся измененные и здоровые клетки этого человека, при анализе которых выявляются мутации, вызванные неоантигенами. На их основе и готовится препарат», — пояснил он.Читайте также:
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