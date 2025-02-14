Названа сумма, которую получили за год молодые ученые Татарстана

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Молодые ученые Татарстана получили за прошлый год гранты на 129 миллионов рублей. Об этом сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.
В интервью «Татар-информу» он подчеркнул, что эту сумму поделили между собой 19 ученых до 35 лет.
Кузюров подчеркнул, что его министерство приложит все усилия, чтобы студенты факультета лесхоза Казанского государственного аграрного университета и Лубянского лесотехнического колледжа смогли рассчитывать на гранты и в 2025 году.
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«Они проводили свои исследования по таким направлениям, как машиностроение, естественные науки, нефтедобыча и нефтехимия, энергетика и энергосбережение, биомедицина, аграрно-промышленный комплекс», — поделился региональный министр.
Кузюров подчеркнул, что его министерство приложит все усилия, чтобы студенты факультета лесхоза Казанского государственного аграрного университета и Лубянского лесотехнического колледжа смогли рассчитывать на гранты и в 2025 году.
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