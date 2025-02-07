В Казани хирурги спасли пенсионерку с опухолью почки и тромбом

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В Казани хирурги спасли жизнь 75-летней пенсионерке, у которой выявили опухоль почки и тромб, подобравшийся к сердцу. Об этом сообщает «Татар-информ». Оперировать пациентку пришлось с применением искусственного кровообращения и силами специалистов сразу двух больниц — онкологи удаляли опухоль в почке, кардиохирурги — тромб в области груди.
«Размер тромба оказался колоссальным — его протяженность составила около 17 сантиметров, а в расправленном состоянии он достигал 20 сантиметров. Учитывая высокий риск осложнений, операция проводилась с использованием аппарата искусственного кровообращения, что позволило хирургам выполнить вмешательство с максимальной безопасностью для пациентки», — приводит издание сообщение Республиканского онкодиспансера.Отмечается, что подобные операции выполняются крайне редко, обычно таких пациентов отправляют в Москву или Санкт-Петербург. Однако в этом случае медлить было нельзя.
«Проведение операции на месте стало единственным шансом спасти жизнь пациентки. На данный момент ее состояние стабильно. Она проходит послеоперационное восстановление», — заключили в больнице.Читайте также:
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Данил Пономарев