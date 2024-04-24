Выдано разрешение на строительство более 30 индивидуальных жилых домов в Истре

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Разрешение на строительство 31 индивидуального жилого дома в кластере «Истра-Дом» получила компания «Самолёт» от министерства жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Дома будут строиться по договорам долевого участия, дольщики получат жильё вместе с земельным участком, центральными коммуникациями и отделкой», — отмечается в сообщении.Всего в кластере «Истра-Дом» на территории около 284 гектаров планируется построить 2 тысячи 248 индивидуальных домов общей площадью 306 тысяч квадратных метров. В кластере также построят несколько детских садов, школу, рассчитанную на 825 учеников и поликлинику на 108 посещений за смену. Кроме того, проект предусматривает создание детского центра, коворкинга, банного комплекса и клубного дома, где жители смогут проводить досуг.
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