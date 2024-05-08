Радио1
Главная / Новости / Общество/ Названа степень строительной готовности школы на 1,5 тыс. мест в ЖК «Пехра» в Балашихе

Названа степень строительной готовности школы на 1,5 тыс. мест в ЖК «Пехра» в Балашихе

08 мая 2024, 12:00
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Оригинал
Школу, рассчитанную на 1500 учеников, возводят на Трубецкой улице на территории жилого комплекса «Пехра» в Балашихе, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 58%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«На объекте ведётся монтаж инженерных систем: водоснабжения, отопления, вентиляции и электроснабжения, продолжаются фасадные и отделочные работы. На пришкольной территории стартовала подготовка основания под спортивное ядро, а также под детские игровые и спортивные площадки. В работах заняты 120 человек, используется ять единиц техники. Строительство идёт в графике», — говорится в сообщении.
По плану, в четырёхэтажной школе общей площадью свыше 25 тысяч квадратных метров смогут учиться 500 младшеклассников и 1000 учеников средней и старшей школы. В здании предусмотрены блоки спортзалов с тренерскими и раздевалками, актовый зал на 500 зрителей, библиотечно-информационный центр и столовая на 500 мест с кухней.



Новый школа должна заработать 1 сентября текущего года.

Читайте также:

В ЖК «Столичный» в Балашихе строят шестиэтажную поликлинику

В Пушкине поставили на кадастр дом для переселенцев из аварийного жилья

В Подмосковье зафиксировали самый высокий в России показатель по вводу жилья
#балашиха
#строительство
#школа
#министерство строительного комплекса мо
В Шатуре поздравили с наступающим Днём Победы ветерана Надежду Овчинникову
08 мая 2024, 12:57

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Жительницу Шатуры Надежду Михайловну Овчинникову, пережившую блокаду Ленинграда, поздравили с наступающим Днём Победы в Великой Отечественной войне представители руководства городского округа и общественники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Надежду Михайловну поздравили и вручили ей памятные подарки глава городского округа Шатура Алексей Артюхин, председатель местного Совета Депутатов Дмитрий Янин, руководитель Рошальского управления Василий Никифоров, а также другие представители властей, юнармейцы и пр.», — говорится в сообщении.
Когда началась война, Надежде Михайловне Овчинниковой было два года. Её семья жила в Ленинграде и испытала все ужасы блокады. Бабушка и младшая сестра, появившаяся на свет в 41-м году, умерли, старший брат попал в детский дом. Маленькую Надю и её маму спасли дружинницы, которые помогли им эвакуироваться в Московскую область — по месту прописки родственников. У Надежды Михайловны двое дочерей и внуки, которые помогают бабушке.

Читайте также:

В Шатуре прошёл автопробег в честь Дня Победы

В парке Наро-Фоминска устроили праздник с метанием сапёрных лопаток и сборкой автомата

В Петербурге состоялась презентация аудиоспектакля по книге «Вера в Победу!»
#шатура
#великая отечественная война
#день победы
#ветеран
#поздравление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-полковник ФСБ Фролов может получить 14 лет тюрьмы за взятки
08 мая 2024, 12:46

Фото: istockphoto/Zolnierek

В Московском гарнизонном военном суде завершается резонансный процесс по делу предполагаемых сообщников Кирилла Черкалина — бывшего замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова и акционера банка «Кредитимпэкс» Георгия Шкурко.
Государственное обвинение потребовало приговорить бывшего силовика к 14 годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере на общую сумму 87 миллионов рублей, а банкира — к 11 годам за её дачу. Также для обоих фигурантов прокуратура запросила штрафы в размере 174,2 миллиона рублей. Кроме того, предложено конфисковать у Фролова его виллу в Италии стоимостью два миллиона долларов.

Как установили следователи, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры платили полковнику Фролову «за общее покровительство им и деятельности банка» ежемесячно 0,1% в валюте от сумм операций. Ожидается, что 16 мая в прениях сторон выступят адвокаты подсудимых, затем фигуранты скажут своё последнее слово, после чего суд удалится для вынесения приговора.

Читайте также:

Главу Минтранса Башкирии Клебанова задержали за получение взятки

Стала известна сумма вменяемой замминистра обороны Иванову взятки

Замначальника отдела полиции Булавина задержали за получение взятки
#суд
#прокуратура
#следователи
#обвинение
#штрафы
#фсб
#банк
#взятка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Коломенский студент вошел в ТОП-10 лучших участников на всероссийской олимпиаде
08 мая 2024, 12:31

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студент из Коломны вошел в десятку лучших на всероссийской олимпиаде по истории предпринимательства.Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Илья Альянов является студентом факультета истории, управления и сервиса Коломенского государственного социально-гуманитарного университета

«Илья стал победителем регионального этапа олимпиады и отправился на федеральный этап, который прошел в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В финале соревновались 62 студента из разных уголков страны. Молодому историку удалось занять шестое место, побив свой личный рекорд», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в рамках олимпиады участники смогли обменяться опытом с другими студентами и преподавателями, а также получить советы ​для дальнейшего развития.

Читайте также:

Коломенские студенты стали призерами Всероссийского конкурса «Поколение науки»

Подмосковных учащихся пригласили побороться за награды нового сезона «Большой перемены»

В Сочи состоится конкурс национальной патриотической песни «Красная Гвоздика»
#рекорд
#советы
#страны
#рф
#студенты
#коломна
#олимпиада
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Шатуре прошёл автопробег в честь Дня Победы
08 мая 2024, 12:08

Фото: пресс-служба г.о. Шатура

Традиционный автопробег, посвящённый Дню Победы, состоялся в городском округе Шатура, колонны машин проехали по двум маршрутам, связанным с мемориалами Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Автоколонны останавливались у памятника воинам Великой Отечественной войны в микрорайоне Керва, почтили память павших жителей сёл Середниково, Петровское, посёлках Бакшеево, Радовицкий, Шатурторф. Всего в рамках мемориального мероприятия колонны объехали около 20 населённых пунктов Большой Шатуры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в посёлке Бакшеево автопробег торжественно встретили местные жители, которые украсили свои машины и разместили на них фотографии героев. Кроме того, участники автопробега почтили память воинов из посёлка Мишеронский и из Рошаля, а также тех, кто ковал победу в тылу.

Читайте также:

В парке Наро-Фоминска устроили праздник с метанием сапёрных лопаток и сборкой автомата

В Петербурге состоялась презентация аудиоспектакля по книге «Вера в Победу!»

В подмосковных парках 9 мая пройдут праздничные мероприятия
#шатура
#автопробег
#великая отечественная война
#день победы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Подмосковья могут принять участие в соревновании по IT «Знание.Вики»
08 мая 2024, 11:42

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском соревновании по IT. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Подать заявку на участие в хакатоне все желающие могут до 10 мая 2024 года.

«Студенты вузов и колледжей, молодые специалисты и команды стартапов могут побороться за призовые места в хакатоне Знание.Вики. Участникам предстоит продемонстрировать свои знания и навыки в анализе и экспертизе содержания, качества и достоверности текста, а также в проверке актуальности источников информации. Команды, прошедшие в финал, получат памятные призы от проекта Знание.Вики Российского общества «Знание» и подарочные курсы», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что финал конкурса «Знание.Вики» пройдет 28 мая.

Читайте также:

Подмосковных учащихся пригласили побороться за награды нового сезона «Большой перемены»

Подмосковным школьникам расскажут, как безопасно разместить объявления в интернете

Студентка из Коломны победила в двух конкурсах сочинений на китайском языке
#минобразования мо
#студенты
#специалисты
#конкурс
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья напомнили правила эксплуатации электрических обогревателей
08 мая 2024, 11:38

Фото: iStock/Maryviolet

В периоды похолодания многие начинают использовать электрообогреватели, однако неправильная эксплуатация этого бытового прибора может привести к пожарам. О том, как согреться и не сгореть, жителям Московской области рассказал замначальника территориального управления Мособлпожспаса № 5 Павел Демидов, сообщает пресс-служба ведомства.
«Ни в коем случае нельзя использовать самодельные или не вполне исправные электрообогреватели, так как даже маленькая искра или короткое замыкание из-за того, что прибор сломан, может привести к пожару», — казал Демидов.
Он добавил, что электроприборы рекомендуется устанавливать на негорючие теплоизоляционные подставки. Кроме того, рядом с этой техникой нельзя оставлять детей без присмотра. На обогревателе не стоит сушить вещи и не нужно оставлять его в захламлённом помещении.

Читайте также:

В Балашихе разыскивают людей, устроивших лесной пожар

В российском регионе загорелась воинская часть, пострадали два солдата

В квартире жилого дома в Химках произошел взрыв
#мособлпожспас
#пожарная безопасность
#советы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские власти хотят освободить от НДФЛ одну из категорий граждан
Власти РФ и профсоюзы обсуждают освобождение от НДФЛ малоимущих
08 мая 2024, 11:27

Фото: istockphoto/alexialex

В России обсуждается возможность освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) малоимущих граждан. Над этим вопросом работают власти страны совместно с профсоюзами и компаниями.
Соответствующий пункт о необлагаемом налогом уровне дохода в размере прожиточного минимума вошел в Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей (РСПП) и правительством на 2024–2026 годы, передаёт «РБК». Этот документ был подписан 25 апреля 2024 года. Предыдущее соглашение действовало с 2021 по 2023 год.

Малоимущими семьями будут признаны те, члены которых за последние три месяца получали доход, меньший прожиточного минимума, установленного в регионе. Эти граждане будут освобождены от уплаты НДФЛ. Инициатором этой меры, направленной на устранение социального и экономического неравенства, выступили профсоюзы.

Читайте также:

Шкалу НДФЛ могут расширить на несколько ступеней

Эксперт назвал возможные изменения в шкале НДФЛ и новые льготы

В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей
#соглашение
#профсоюзы
#ндфл
#меры
#доходы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Наро-Фоминске прошло торжественное возложение к мемориалам воинских захоронений
08 мая 2024, 11:24

Фото: пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск

В преддверии главного праздника страны в городском округе проходят торжественные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
В городском округе расположено порядка 130 воинских захоронений, мемориалов и обелисков, посвященных памяти павших воинов.

«Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ принял участие в возложении венков и гирлянд к месту захоронения погибших на наро-фоминской земле солдат и офицеров 201-й Латышской стрелковой дивизии. Это была первая национальная дивизия в Красной Армии, и дорогой ценой достались ее солдатам и командирам бои за полное освобождение Наро-Фоминска: почти половина личного состава не вернулась с полей сражений», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что более ста воинов 201-й дивизии были награждены орденами и медалями.

Читайте также:

В парке Наро-Фоминска устроили праздник с метанием сапёрных лопаток и сборкой автомата

В совхозе Головково перед стартом весенних работ проверили более 30 единиц сельхозтехники

В посёлке Селятино в формате выездной администрации обсудили капремонт домов
#солдат
#наро-фоминск
#день победы
#память
#роман шамнэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЖК «Столичный» в Балашихе строят шестиэтажную поликлинику
08 мая 2024, 11:21

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство шестиэтажной поликлиники для взрослых и детей ведётся на территории жилого комплекса «Столичный» в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, в настоящее время на объекте ведётся обустройство кровли и отделка помещений, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Сейчас рабочие обустраивают кровлю будущей поликлиники, подпорную стену, наружные и внутренние инженерные системы. Ведётся также черновая и чистовая отделка и монтаж витражей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 350 помещений в поликлинике будут отведены для взрослых пациентов, а ещё 320 — для детей. Общий штат нового медицинского учреждения составит 240 человек.

В министерстве добавили, что в ЖК «Столичный» уже построено три школы и шесть детских садов, обустроены игровые площадки и спортивные площадки для детей и взрослых.

Читайте также:

В Пушкине поставили на кадастр дом для переселенцев из аварийного жилья

В Подмосковье зафиксировали самый высокий в России показатель по вводу жилья

В Пущине завершают постройку двух домов для переселенцев из ветхого жилья
#балашиха
#строительство
#поликлиника
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф