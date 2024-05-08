Названа степень строительной готовности школы на 1,5 тыс. мест в ЖК «Пехра» в Балашихе

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу, рассчитанную на 1500 учеников, возводят на Трубецкой улице на территории жилого комплекса «Пехра» в Балашихе, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 58%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«На объекте ведётся монтаж инженерных систем: водоснабжения, отопления, вентиляции и электроснабжения, продолжаются фасадные и отделочные работы. На пришкольной территории стартовала подготовка основания под спортивное ядро, а также под детские игровые и спортивные площадки. В работах заняты 120 человек, используется ять единиц техники. Строительство идёт в графике», — говорится в сообщении.По плану, в четырёхэтажной школе общей площадью свыше 25 тысяч квадратных метров смогут учиться 500 младшеклассников и 1000 учеников средней и старшей школы. В здании предусмотрены блоки спортзалов с тренерскими и раздевалками, актовый зал на 500 зрителей, библиотечно-информационный центр и столовая на 500 мест с кухней.
Новый школа должна заработать 1 сентября текущего года.
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Лев Каштанов