В Пушкине поставили на кадастр дом для переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Восьмиэтажная новостройка с квартирами для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в подмосковном Пушкине получила кадастровый номер, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Квартиры в новом доме получат 65 семей переселенцев. Теперь после того, как будут подписаны акты приёма-передачи, новые жильцы смогут оформить права собственность на жилплощадь, записать детей в школы и детсады, прикрепиться к поликлинике и прочее», — говорится в сообщении.Адрес новостройки: город Пушкино, Октябрьская улица, дом №49. На прилегающей к дому территории оборудовали парковки, установили спортивные и детские игровые площадки, провели озеленение. Отмечается также, что объекты социальной инфраструктуры находятся в пешей доступности от нового дома, что является важной составляющей комфортной жизни.
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