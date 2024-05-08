В ЖК «Столичный» в Балашихе строят шестиэтажную поликлинику

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Строительство шестиэтажной поликлиники для взрослых и детей ведётся на территории жилого комплекса «Столичный» в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, в настоящее время на объекте ведётся обустройство кровли и отделка помещений, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Сейчас рабочие обустраивают кровлю будущей поликлиники, подпорную стену, наружные и внутренние инженерные системы. Ведётся также черновая и чистовая отделка и монтаж витражей», — говорится в сообщении.Отмечается, что 350 помещений в поликлинике будут отведены для взрослых пациентов, а ещё 320 — для детей. Общий штат нового медицинского учреждения составит 240 человек.
В министерстве добавили, что в ЖК «Столичный» уже построено три школы и шесть детских садов, обустроены игровые площадки и спортивные площадки для детей и взрослых.
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Лев Каштанов