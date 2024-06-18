Названа степень строительной готовности школьного корпуса на 200 мест в Чехове

Фото: Елена Лабзина
Пристройку к школе №3, рассчитанную на 200 учеников, возводят в подмосковном Чехове, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 11%. О ходе работ рассказал прораб компании застройщика «Воздвижение» Олег Тулатов, передаёт корреспондент Елена Лабзина.
«Сейчас на объекте монтируют опалубки перекрытия третьего этажа, также ведётся армирование и монтаж вертикальных конструкций», — сказал Тулатов.Он отметил, что на первых двух этажах корпуса будут учебные классы и лаборантские, а также два спортивных зала и актовый зал. А на третьем этаже разместится читальный зал с IT-зоной, учительская и кабинет завуча. Общая площадь здания составит 4,6 тыс. квадратных метров.
На прилегающей территории будет оборудована спортивная зона с площадками для волейбола, баскетбола и подвижных игр.
Объект планируется сдать в мае будущего года.
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