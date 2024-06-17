В Котельниках начали строить воспитательно-образовательный комплекс

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина
В Котельниках приступили к строительству самого ожидаемого социального объекта – воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Опытное поле. Подрядчик уже вышел на стройплощадку, сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин.
«ВОК будет включать общеобразовательную школу на 2,1 тыс. учащихся и детсад на 350 малышей. Уже выполнены проектно-изыскательные работы. Подрядная организация АО «МСУ-1» вышла на строительную площадку. Завершаются работы по выносу сетей. После их завершения темпы строительства будут увеличены», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.Он напомнил, что образовательное учреждение возводят в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
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Лора Луганская