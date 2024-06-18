В подмосковном ЖК «1-й Химкинский» начали строительство первого дома

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В подмосковном ЖК «1-й Химкинский» построят первый дом на 536 квартир. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новый жилой комплекс будет расположен в квартале Ивакино городского округа Химки.
На подземном уровне корпуса разместятся парковка на 256 автомобилей и кладовые помещения. Первые этажи будут предназначены для коммерческой деятельности. Дом будет сдан в эксплуатацию в 2026 году.
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«Площадь жилого дома составляет более 45 тысяч квадратных метров. Здание будет иметь разную этажность — от одного до семнадцати этажей. При строительстве будут использованы монолитная и индустриальная технологии домостроения. В доме предусмотрено 536 квартир, большинство из которых — двухкомнатные. Квартиры будут предлагаться с отделкой white box и чистовым ремонтом», — сообщили в пресс-службе.
На подземном уровне корпуса разместятся парковка на 256 автомобилей и кладовые помещения. Первые этажи будут предназначены для коммерческой деятельности. Дом будет сдан в эксплуатацию в 2026 году.
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Мира Полтева