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В подмосковном ЖК «1-й Химкинский» начали строительство первого дома

18 июня 2024, 10:20
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

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В подмосковном ЖК «1-й Химкинский» построят первый дом на 536 квартир. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новый жилой комплекс будет расположен в квартале Ивакино городского округа Химки.

«Площадь жилого дома составляет более 45 тысяч квадратных метров. Здание будет иметь разную этажность — от одного до семнадцати этажей. При строительстве будут использованы монолитная и индустриальная технологии домостроения. В доме предусмотрено 536 квартир, большинство из которых — двухкомнатные. Квартиры будут предлагаться с отделкой white box и чистовым ремонтом», — сообщили в пресс-службе.



На подземном уровне корпуса разместятся парковка на 256 автомобилей и кладовые помещения. Первые этажи будут предназначены для коммерческой деятельности. Дом будет сдан в эксплуатацию в 2026 году.

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В Мытищах до конца года построят подстанцию скорой помощи
18 июня 2024, 11:11

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

В Мытищах до конца года построят подстанцию скорой помощи
«В настоящее время строительная готовность подстанции составляет 23%. Завершён подготовительный этап, выполнен комплекс земляных работ и построен фундамент. Сейчас на объекте ведётся монтаж несущих конструкций», — говорится в сообщении.
Общая площадь подстанции скорой помощи составит около 1,4 тыс. квадратных метров. Внутри предусмотрены помещения предрейсового осмотра, а также столовая, комната отдыха и конференц-зал, а также кабинет амбулаторного приёма и помещение для диспетчера.

На территории подстанции оборудуют гаражный ремонтный бокс, а также обустроят стоянку на пять машин и парковочное пространство.

Строительство ведётся в рамках реализации национального проекта «Здоровье».

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Жителей Подмосковья приглашают на образовательный проект «ТопБЛОГ»
18 июня 2024, 10:32

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» приглашает авторов и создателей контента пройти бесплатные медиакурсы, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«Этим летом участники проекта «ТопБЛОГ» присоединиться к «Медиалаборатории», состоящей из нескольких бесплатных образовательных блоков. Тема июньских занятий — создание контента, в июле запланирован курс по постпродакшну. А в августе проведут курс, посвящённый публикациям и продвижению в соцсетях. Заявку на участие можно подать на сайте», — говорится в сообщении.
Самых ярких участников проекта «ТопБЛОГ» пригласят на всероссийский осенний медиамарафон, где они познакомятся с блогерами-миллионниками и смогут продвинуть свой блог на федеральной площадке.

Подробная информация о проекте размещена на сайте «ТопБЛОГ» и на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». За новостями проекта можно следить в его Telegram-канале.

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Госдума запретит продажу энергетиков детям
Володин: ГД сегодня рассмотрит законопроект о запрете продажи энергетиков детям
18 июня 2024, 08:57

Фото: сайт Кремля

Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное употребление повышает риск развития сахарного диабета, гипертонии, сердечно-сосудистых, а также других заболеваний. Володин добавил, что о необходимости введения этих мер просят учителя и родители.

Сообщается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнёт действовать с 1 сентября 2024 года. Это должно защитить здоровье детей, а также оградить молодёжь от пагубных привычек, добавил председатель ГД.

Ранее Володин сообщал, что в Государственную думу внесли законопроект, призванный запретить продажу тонизирующих, в том числе энергетических напитков несовершеннолетним. По его словам, сегодня энергетики потребляет почти каждый четвёртый россиянин, а среди молодёжи — каждый второй.

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#здоровье
#вред
#родители
#учителя
#законопроект
#володин
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Актёр из «Слова пацана» Базанов частично признал свою вину
18 июня 2024, 08:41

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Исполнитель роли Демида в нашумевшем сериале «Слова пацана» Сергей Демидов заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Актёр признал свою вину в разбое, но отвергает обвинение в совершении убийства.
Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, следствие утяжелило всем фигурантам уголовного дела обвинение. Теперь, помимо разбоя, им вменяют ещё и убийство. Недавно по этому делу был арестован четвёртый фигурант.

«К совершению убийства у меня нет ни умысла, ни сговора, ни действий, ни оружия, ничего нет с моей стороны, чтобы мне вменять эту статью»,— сказал Базанов.

Он также считает, что ухудшил своё положение, пойдя на досудебное соглашение со следствием. По словам актёра, теперь ему добавили ещё одну статью и ему может грозить пожизненное заключение. Базанов заявил, что готов отвечать только за своё преступление, а не за чужие.

Актёр был задержан в декабре 2023 года. Он вместе с другими фигурантами обвиняется по делу о нападении на бизнесмена Александра Дзабиева в 2011 году. Четверо неизвестных пытались похитить принадлежащую ему сумку, в которой находились 900 тысяч долларов. В ходе потасовки они выстрелили мужчине в голову. Предприниматель позже скончался в больнице. В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергей Базанов сыграл эпизодическую роль члена одной из уличных банд Демида.

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#актёр
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Стали известны сроки окончания расследования дела о теракте в «Крокусе»
ТАСС: расследование дела теракта в «Крокусе» закончится до августа
18 июня 2024, 08:15

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Представитель одного из фигурантов дела заявил, что в августе 2024 года дело будет передано в суд для рассмотрения, пишет ТАСС.
По его словам, следственные действия по делу в ближайшее время будут окончены. Он предположил, что материалы будут переданы во Второй западный окружной военный суд. Дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности будут выделены в отдельное производство, добавил собеседник агентства.

Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в подмосковном Красногорске, в упор расстреляла толпу людей, а затем подожгла «Крокус». Исполнители теракта были успешно задержаны и арестованы. По последним данным, число жертв теракта достигло 144, пострадал 551 человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на полях ПМЭФ заявил, что на месте «Крокус сити холла» могут построить памятный сквер. Как утверждает глава Московской области, сейчас уже обсуждаются варианты реконструкции территории, которая является частной собственностью.

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#суд
#производство
#крокус сити холл
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В Госдуме раскрыли, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 30 тысяч рублей
Бессараб: при средней зарплате в 75 тысяч рублей пенсия составит 30 тысяч рублей
18 июня 2024, 05:45

Фото: istock / mizar_21984

Сотрудник, зарабатывающий среднюю зарплату по РФ — 75 тысяч рублей, может в 2024 году рассчитывать на пенсию в 30 тысяч рублей. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.
«Исходя из положений Конвенции МОТ №102, частично ратифицированной Россией, пенсия должна будет составить 40% от утраченного заработка», — заявила Бессараб.
Она отметила, что это довольно упрощенно, но для 30 тысяч пенсии заработную плату нужно получать порядка 75 тысяч. В России на сегодняшний день средняя заработная плата составляет почти 75 тысяч рублей, добавила депутат.

Бессараб подчеркнула, что в 2024 году для выхода на пенсию необходимо иметь 15 лет стажа, а также заработать не меньше 28,2 ИПК (Индивидуальный пенсионный коэффициент).

Ранее в Госдуме предложили введение досрочной пенсии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пенсия
#депутат
#новости
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Летнее солнцестояние в 2024 году: Дата, приметы и запреты
День летнего солнцестояния в 2024 году: Что можно и нельзя делать
18 июня 2024, 03:34

Фото: istock / Arvydas Lakacauskas

День летнего солнцестояния является первым днем астрономического лета в Северном полушарии. Период, когда солнце находится на пиковой высоте над планетой, выпадает на 20, 21 или 22 июня. С этим днем с древности связано множество обычаев и традиций.
В материале «Радио 1» расскажем, какого числа отмечается праздник в 2024 году, что происходит в это время, приметы и обычаи, а также что можно и нельзя делать в этот день.

День летнего солнцестояния в 2024 году

Обычно летнее солнцестояние приходится на 20 или 21 июня. На длину дня влияет географическая широта. Так, в Москве световой день продлится около 17 часов 33 минут. Крайне редко, как, например, будет в 2203 году, солнцестояние может выпасть на 22 июня.

В 2024 году летнее солнцестояние наступит 20 июня в 23:51 по московскому времени.

Что такое день летнего солнцестояния

День солнцестояния – это астрономическое явление, названное так из-за «замирания» Солнца на несколько часов. Светило как будто зависает высоко в небе и долго не снижается. Причина в том, что высота звезды над горизонтом в этот день практически неизменна, отсюда и название – солнцестояние, или солнцеворот.

Земля вращается вокруг собственной оси, проходящей через планету от Северного до Южного полюса. Эта ось наклонена примерно на 23,4° от плоскости орбиты Земли. За счёт этого в течение года Северный и Южный полюса наклоняются к Солнцу под разными углами.

Когда одно из полушарий максимально наклоняется к Солнцу, это называется летним солнцестоянием в полушарии. В Северном полушарии это явление происходит в июне, а в Южном – в декабре.
Фото: istock / SiberianArt

История Дня летнего солнцестояния

В культурах многих народов летнее солнцестояние считалось особым днем. Праздник очень любили северные жители, которые после долгой зимы больше радовались солнцу и теплу, чем другие.

С древних времен самый длинный день вызывал у людей повышенный интерес, поскольку многие выстраивали свою жизнь, ориентируясь на погоду. Люди запоминали особенности какого-либо сезона, проходящие регулярно, и планировали посадку и сбор урожая с их учетом.

Солнце — источник радости и благосостояния для людей. Когда светило находилось в небе дольше всего, это означало, что оно «слышит» самые заветные желания и просьбы. Из-за этого день солнцестояния был крайне долгожданным праздником.

Множество обрядов, связанных с самым длинным летним днем, сохранились еще со времен язычества. Славяне отмечали в самый длинный летний день праздник Ивана Купалы, однако с переходом на григорианский календарь дата сдвинулась.
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Приметы на День летнего солнцестояния

Особое значение в день праздника уделяют приметам погоды:

  • Быстрое испарение росы утром означало ясный и теплый день;
  • Много звезд на небе сулит богатый грибной урожай по осени;
  • Небо без облаков означало урожайный год и хорошую погоду на весь летний период;
  • Гром с градом в этот день — вестники плохого сенокоса;
  • Если небо затянуто тучами, то урожай будет бедным;
  • Голуби купаются в луже — следующие дни будут жаркими;
  • Беспокойные птицы является признаком грозы в скором времени;
  • Если парень обольет девушку водой (неважно, случайно или нарочно), это знак, что они скоро поженятся;
  • Оставленный у порога пучок свежесобранной крапивы отгонит от дома беды;
  • Загаданное в этот день самое сокровенное желание исполнится к концу года.

Что нужно делать в день летнего солнцестояния

Считается, что самый длинный день переполнен энергией и от него нужно взять максимум. Лучше всего провести день солнцестояния на природе, чтобы «насытиться» солнцем.

По традиции народ рано вставал, чтобы встретить рассвет и получить благословение первых лучей солнца, улучшающих здоровье. Немаловажную роль играли водные процедуры: люди верили, что утренняя роса дарит молодость, красоту и удачу, а купание в водоемах на солнцестояние приносит долгую жизнь и силу.

Утром 20 июня стоит помыться, так как это считается символом очищения и обновления.

Популярной традицией праздника являются вечерние костры. Люди отправляют на природу, проводят вечера у огня, а жители городов зажигают в домах свечи.

На день летнего солнцестояния принято загадывать желания — считается, что сама вселенная в этот день способствует мечтам.

Также рекомендуется надевать яркие наряды красных, желтых, оранжевых или золотых цветов. Эти оттенки символизируют энергию, радость и страсть.
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Что нельзя делать в день летнего солнцестояния

В светлый день праздника нельзя конфликтовать, проявлять эгоизм и агрессию. Стоит сохранять настрой на позитив и избавляться от темных мыслей.

Нельзя в этот день вырывать растения и в целом вредить природе. После пикника или отдыха на природе, нужно обязательно забрать с собой весь мусор.

Не нужно давать в долг, надевать темную одежду и закрывать окна плотными занавесками или шторами – солнце должно входить в дом свободно.

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Раскрыта схема ухода Блиновской от налогов
ФНС: Блиновская использовала 18 организаций и 3 ИП для ухода от налогов
17 июня 2024, 23:31

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

«Королева марафонов» Елена Блиновская использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, чтобы уйти от налогов. О схеме блогера рассказала представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, передает РИА Новости.
Как утруждает собеседница издания, были применены «агрессивные механизмы налоговой оптимизации» — перераспределение расходов на лиц, которые используют упрощённую систему налогообложения.

«С 18 организациями и тремя ИП были заключены лицензионные договоры — Блиновская за 10 тысяч рублей предоставляла право использовать результаты ее интеллектуальной деятельности, а ей перечисляли роялти от выручки», — сказала представительница ФНС.
Все они вели работу в интересах блогера.

Также сообщается, что налоговики пошли навстречу Блиновской и снизили сумму недоимок. В результате по НДС она составила 733,414 миллиона рублей и по НДФЛ — 174,537 миллиона рублей.

В марте супругам Блиновским были предъявлены обвинения в окончательных редакциях. В частности, их обвиняют в легализации 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.

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#фнс
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Раскрыта средняя зарплата медицинских работников в России
Средняя зарплата главврача в России в мае превысила 104 тысячи рублей
17 июня 2024, 22:47

Фото: iStock/Nuthawut Somsuk

Российские главврачи в медицинских учреждениях страны в среднем получают 104 тысячи рублей в месяц.
«Самая высокая предлагаемая зарплата оказалась у главных врачей (104, 9 тыс.руб. в среднем), а также медицинских представителей (87,6 тыс. руб. в среднем) и обычных врачей (81,9 тыс. руб.)», — приводит «Газета.Ru» статистику сервиса hh.ru.

Согласно имеющимся данным, за период с января по май текущего года число вакансий для медицинских сотрудников увеличилось на 20%. При этом больше всего зарплата выросла у специалистов по сертификации – на 23% в годовом выражении, и достигла 63,3 тыс. руб. в среднем. Еще на 20% вырос ежемесячный доход у медпредставителей и лаборантов, составив 87,6 тыс. руб. и 50,7 тыс. руб. соответственно.

Больше всего медучреждения нуждаются во врачах и медсестрах.

Исследование проводилось в июне 2024 года.

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#подмосковье
#зарплата
#исследование
#май
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