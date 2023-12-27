Названа стоимость аренды помещения для «голой» вечеринки Ивлеевой

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Аренда помещения в клубе «Мутабор» для проведения «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой с участием звезд российской эстрады обошлась блогеру в 2,6 миллиона рублей. Об этом сообщает «112».
14 ноября Ивлеева заключила договор с заведением как индивидуальный предприниматель. За аренду она заплатила 2,6 миллиона рублей. Еще один миллион она отдала за оказание услуг по разработке креативного мероприятия.
При этом правоохранители также заинтересовались компаниями, которые предоставляли услуги для скандального мероприятия. Проверяется законность их деятельности. По данным «112» не всех генеральных директоров удалось найти. А один из них экстренно уехал в Армению.
Проблемы у артистов российской эстрады начались с «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой после того, как мероприятием возмутились российские военные, а после скандальные фото и видео дошли до президента России Владимира Путина.
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При этом правоохранители также заинтересовались компаниями, которые предоставляли услуги для скандального мероприятия. Проверяется законность их деятельности. По данным «112» не всех генеральных директоров удалось найти. А один из них экстренно уехал в Армению.
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Элина Позднякова