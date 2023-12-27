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Актер Назаров назвал «чушпанами» извинившихся участников «голой вечеринки»

27 декабря 2023, 17:07
Фото: istock / alexkoral

Фото: istock / alexkoral

Российский актер Дмитрий Назаров, наиболее известный по роли в сериале «Кухня» прокомментировал массовые извинения артистов за участие в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Своим мнением он поделился на странице в социальной сети.
Дмитрий Назаров назвал извинившихся участников голой вечеринки «чушпанами»


Актер опубликовал стихотворение, в котором признался, что испытывает чувство стыда за представителей шоу-бизнеса и считает их «чушпанами» после принесенных ими извинений.


«Обжигает стыд испанский. Извинились без вины. Это же не по-пацански, значит все вы чушпаны», — заявил Назаров.

Напомним, речь идет о скандальном мероприятии, которое некоторые звезды российской эстрады посетили 20 декабря. Все приглашенные на мероприятия гости пришли «почти голыми», что возмутило общественность. Вскоре представители шоубиза принесли публичные извинения за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой.

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#актёр
#видео
#скандал
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Певица Цыганова упала в обморок после спектакля для детей из ДНР
27 декабря 2023, 17:37

Фото: istockphoto/sreeyashlohiya

Певицу Вику Цыганову пригласили выступить с речью после окончания постановки.
Mash пишет, что, как только артисты ушли с поклона, охрана объявила, что мероприятие закончено. Посетителей попросили выйти.

Тг-канал сообщает, что Цыганову такая оплошность и отсутствие шанса пообщаться с детьми потрясли. Она перенервничала и упала в обморок у Кремлёвского дворца.

Ранее отец Ивлеевой прокомментировал скандал вокруг дочери. Мужчина попросил прекратить травлю дочери. При этом родственники давно не общаются.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку. После скандальной вечеринке в московском клубе «Мутабор» Ивлеева попросила дать ей «второй шанс», пишет «МК». Она надеется на то, что «Россия умеет прощать».

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#новости
#шоу-бизнес
#дети
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Юрист Ярмуш допустила уголовные санкции в отношении Ивлеевой
27 декабря 2023, 15:18

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила, что после проверки налоговой по материалам полиции блогера Анастасию Ивлееву в отношении девушки могут быть применены уголовные санкции, если её вину докажут.
«Они регистрировались как самозанятые, получали миллиарды от своей деятельности, а затем деньги распределялись по знакомым. Тогда действительно может быть донасчитан неуплаченный налог, и могут быть уголовные санкции в отношении Ивлеевой, если будет установлена её вина. Мы наблюдаем, что такие ситуации уже были зафиксированы», — пояснила в беседе с RT Ярмуш.

Она подчеркнула, что не считает подобные меры гонениями, а, наоборот, подчеркнула, что такие действия со стороны ФНС вполне нормальны.

Ранее актёр и телеведущий, заслуженный артист России Алексей Весёлкин прокомментировал извинения звёзд шоу-бизнеса, которые побывали на скандальной вечеринке Ивлеевой. По его мнению, все записанные видео с извинениями – простое шоу, направленное на сохранение работы и корпоративов.

«Такое поведение, в частности, Киркорова — это следствие молчаливого согласия общества на то, что так можно поступать и ничего за это не будет», — отметил в беседе с «Царьградом» Весёлкин.

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Отец Ивлеевой прокомментировал скандал вокруг дочери

Анна Асти поплатилась за «голую» вечеринку Ивлеевой миллионами рублей
#санкции
#скандал
#фнс
#следствие
#шоу
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Отец Ивлеевой прокомментировал скандал вокруг дочери
27 декабря 2023, 15:02

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Отец блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой прокомментировал скандал, который вызвала вечеринка в ночном клубе «Мутабор».
Daily Storm приводит слова отца Ивлеевой

«Да, я являюсь отцом Насти Ивлеевой. Какие могут быть мои слова? Она ребенок взрослый, девка умная. Если так поступила, значит, надо было. Вы разбирайтесь с Собчак, а не с Настей! Настя не уезжает из России, ведет свои дела, свой бизнес. Просто заняться людям, которые жалуются на Ивлееву, нечем!» —прокомментировал скандал отец 32-летней Анастасии Ивлеевой в беседе с журналистами.
Также мужчина попросил прекратить травлю дочери.

При этом родственники давно не общаются.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку. После скандальной вечеринке в московском клубе «Мутабор» Ивлеева попросила дать ей «второй шанс», пишет «МК». Она надеется на то, что «Россия умеет прощать».

Во время извинений Ивлеева расплакалась и объяснила, что находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Блогер также принесла извинения коллегам, пострадавшим из-за участия в вечеринке. Видео Ивлеева назвала «криком души», который ни с кем не согласовывала.

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#шоу-бизнес
#новости
#родители
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Анна Асти поплатилась за «голую» вечеринку Ивлеевой миллионами рублей
В московском клубе Gipsy отменили новогоднее выступление Анны Асти
27 декабря 2023, 15:01

Фото: iStock/cookelma

Новогоднее выступление певицы Анны Асти отменено из-за ее присутствия на «голой вечеринке» Ивлеевой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Концерт певицы должен был состояться в московском клубе Gipsy. Гонорар Асти за выступление составлял 6,5 миллионов рублей. Однако после присутствия на «голой вечеринке», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева, заведение отменило выступление артистки.
По информации портала, организаторы мероприятия ищут певице замену.

Кроме того, под угрозой срыва оказался концерт Анны Асти в Барвихе Luxury Village, куда она также должна была отправится на новогодние праздники.

С отменой концертов после мероприятия Ивлеевой столкнулись Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Организаторы сообщают об отмене
их концертов, а их выступления в новогодних шоу вырезают.

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#концерт
#шоу
#блогер
#киркоров
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С блогера Чекалиной сняты все ограничения
27 декабря 2023, 13:44

Фото: istockphoto/hirun

С блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) сняли все ограничения, в их числе те, что были связаны с перемещением и использованием интернета.
Об этом РИА Новости рассказал её адвокат Константин Третьяков.

Напомним, Чекалина и её муж находились под запретом определенных действий. Их ограничили в использовании интернета, телефона, а также общения.

Против Валерии Чекалиной и ее супруга Артема было возбуждено два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 млн рублей. Следствие считает, что блогерша пользовалась упрощенной системой налогообложения. При этом доходы от марафонов превысили лимит в 150 млн рублей в год.

Второе дело, касалось отмывания средств в особо крупном размере. По данным СК, супруги в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей. Они купили на них доллары и замаскировали связь денег с преступным источником их происхождения.

В конце ноября с блогерских счетов сняли арест. Чекалина погасила задолженность, штрафы, а также пени.

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#долги
#деньги
#налоги
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Предварительный долг блогера Ивлеевой перед налоговой — 137 млн рублей
27 декабря 2023, 13:24

Фото: istockphoto/blinow61

За 3 года работы — с 2020 по 2022 – Анастасия Ивлеева не доплатила 137 млн рублей.
По информации Mash, изначальная сумма неуплаченных налогов превышает 150 млн рублей, из которых Ивлеева уплатила только 13 млн. Остальная сумма до сих пор остаётся не уплаченной. В компанию Ивлеевой пришла налоговая проверка.

По предположению ФНС, Ивлеева дробила бизнес, оказывая одни и те же услуги со своим участием и в статусе ИП, и через ООО «Ивлеева Продакшн». Это происходило по упрощённой системе налогооблажения в обоих случаях. Так блогер могла не допускать роста дохода и ИП и ООО, и не переходить на другие системы налогообложения с повышенной ставкой.

В данный момент по юридическим адресам Анастасии Ивлеевой проходят обыски.

По данным Mash, общая выручка от реклам, бизнесов и курсов за прошлый год составила примерно 600 млн рублей.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку. После скандальной вечеринки в московском клубе «Мутабор» Ивлеева попросила дать ей «второй шанс», пишет «МК». Она надеется на то, что «Россия умеет прощать».

Во время извинений Ивлеева расплакалась и объяснила, что находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Блогер также принесла извинения коллегам, пострадавшим из-за участия в вечеринке. Видео Ивлеева назвала «криком души», который ни с кем не согласовывала.

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Захарова считает, что у участников «голой вечеринки» есть шанс стать лучше
#налоги
#шоу-бизнес
#новости
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Захарова считает, что у участников «голой вечеринки» есть шанс стать лучше
27 декабря 2023, 12:07

iФото: stockphoto/Andre2013

Общественное осуждение, обрушившееся на участников скандальной «голой вечеринки» в московском клубе, даёт им шанс стать лучше, пройдя через страдания и работу над собой.
Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, в столичном клубе «Мутабор» прошла вечеринка, куда многие артисты и блогеры пришли в полуобнажённом виде, следуя дресс-коду. Организовала вечеринку блогер Анастасия Ивлеева. Праздник получил скандальную огласку. Некоторым участникам пришлось записывать видеообращения с извинениями. Анастасия Ивлеева попросила россиян дать ей «второй шанс» и принесла извинения артистам, приглашённым на вечеринку.

В эфире радио Sputnik Мария Захарова сказала, что участникам вечеринки пришлось столкнуться с болезненным для них осуждением. По её словам, страна «встала и сказала:

«Мы хотим жить по-другому, мы больше не хотим терпеть навязывание нам вот этого мрака».
«У всех разные были обстоятельства, но замараны они были, к сожалению, одним. Для них это возможность, я думаю, каким-то образом проведя работу над собой, понять, зачем им это испытание дано, и, наверное, найти путь к тому, чтобы стать чуть лучше», - сказала Мария Захарова.
По её словам, каждому человеку преподают болезненные уроки.

«Вопрос только в том, сумеешь выйти и вынести из этой жизненной ситуации какой-то вывод, который тебя сделает лучше, или это все будет зря? Я искренне надеюсь, что то, что сейчас эти люди проходят, позволит им осознать всю эту ситуацию и действительно стать лучше», - говорит Мария Захарова.
Ранее блогер Анастасия Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку.

После скандальной вечеринке в московском клубе «Мутабор» Ивлеева попросила дать ей «второй шанс». Пишет «МК». Она надеется на то, что «Россия умеет прощать».

Во время извинений Ивлеева расплакалась и объяснила, что находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Блогер также принесла извинения коллегам, пострадавшим из-за участия в вечеринке. Видео Ивлеева назвала «криком души», который ни с кем не согласовывала.

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#мария захарова
#блогер
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#россия
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«Я на дне»: пять лет тюрьмы и пропаганда ЛГБТ*, что грозит Ивлеевой за «голую вечеринку»
В Москве признали пропагандой нетрадиционных отношений голую вечеринку Ивлеевой
27 декабря 2023, 11:45

Фото: iStock/DisobeyArt

«Голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой оказалась в центре скандала. Общественность осудила организатора мероприятия и всех приглашенных гостей за откровенные наряды и вызывающее поведение. Для представителей шоу-бизнеса участие в вечеринке обернулось отменами концертов и срывом съемок. Что ждет Ивлееву, за что на нее подан иск в суд и почему она заявила, что оказалась «на самом дне», расскажет редакция «Радио 1».

«Голая вечеринка» Ивлеевой в «Мутаборе»


Мероприятие с дресс-кодом Almost naked (почти голый), прошла в столичном клубе Mutabor вечером 20 декабря. Организатором вечеринки стала блогер Анастасия Ивлеева. Среди приглашенных гостей были замечены Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, рэпер Джиган со своей супругой Оксаной Самойловой, рэпер Vacio (Николай Васильев) и другие.

Ивлеева удалила из своих соцсетей посты против проведения СВО
Ивлеева удалила из своих соцсетей посты против проведения СВО

Вскоре в сети появились фото и видео с закрытого мероприятия. Общественность возмутил внешний вид звездных гостей, которые пришли на вечеринку в откровенных нарядах.

Пришедшего в одном носке к Ивлеевой рэпера Vacio арестовали на 15 суток


В самом эпатажном наряде вечеринку Ивлеевой посетил рэпер Vacio (Николай Васильев). На теле артиста не было одежды, кроме одного носка, надетого на его гениталии. Исполнитель был задержан правоохранителями и арестован на 15 суток. Кроме того, рэперу назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.

Суд признал «голую вечеринку» Ивлеевой в «Мутаборе» пропагандой гомосексуальных отношений


«Голая вечеринка» в московском клубе «Мутабор» является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом говорится в решении Лефортовского суда по делу рэпера Николая Васильева (Vacio), арестованного на 15 суток после участия в мероприятии.

Пропаганда ЛГБТ* была выражена в «‎распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений с применением средств массовой информации сетей интернет», сочли в суде.

ФНС начала проверку блогера Анастасии Ивлеевой


ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале.

Она также выразила слова благодарности полиции за оперативное реагирование «на шабаш во время СВО». Мизулина также отметила, что есть все шансы на то, что проверка завершится возбуждением уголовного дела.

Внимание правоохранителей к финансовой деятельности Ивлеевой привлекло украшение, которое девушка продемонстрировала на скандальной вечеринке. На ее бедра было надето колье с драгоценным камнем, стоимость которого составляет 23 млн рублей.

«Зашел не в ту дверь» и «люблю свою страну»: извинения звёзд за «голую вечеринку» Ивлеевой
«Зашел не в ту дверь» и «люблю свою страну»: извинения звёзд за «голую вечеринку» Ивлеевой

Основной компанией, которую в настоящий момент проверяет налоговая служба, является «Ивлеева Продакшн». По информации портала Shot, на фоне многочисленных проверок, которые начались еще в апреле текущего года, блогер переписала фирму на свою подругу. Заинтересовала правоохранителей сумма уплаченных налогов, которая при доходах компании в 122 млн рублей заплатила всего 6 млн рублей в казну государства.

Также проверяется ООО «Блеск» (ресторанный бизнес телеведущей) и компания «Коленки пчелы», которая производит чипсы «Изи пизи» и газировку с изображением самой Ивлеевой.

По информации телеграм-канала Mash, блогеру грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере.

Суд в Москве зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей


Продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков стал инициатором иска к Ивлеевой. Он требует взыскать с блогера 1 млрд рублей, который в случае положительного решения суда, будет направлен в один из фондов поддержки участников спецоперации и их семей.

Лефортовский суд Москвы уже зарегистрировал требование. Примечательно, что истцами в деле заявлены еще 22 человека.

МТС и Тинькофф Банк отказались от сотрудничества с Ивлеевой


После «голой вечеринки» с блогером Анастасией Ивлеевой отказались сотрудничать сразу несколько крупных компаний. По информации «Коммерсант», с телеведущей разорвали контракты МТС, VK, ТНТ, НТВ.

Кроме того, с Ивлеевой прекратил сотрудничество Тинькофф Банк. После скандала с «голой вечеринкой» блогера убрали из списка амбассадоров МТС, сообщил телеграм-канал Baza.

Ивлеева извинилась за «голую вечеринку»


Блогер принесла свои извинения за организацию скандального мероприятия одной из первых, однако после продолжающегося обсуждения, волны критики и грядущих проверок со стороны правоохранителей, решила вновь раскаяться перед публикой, опубликовав 20-минутный ролик.

Ивлеева заявила, что не знает, как искупить свою вину и в настоящее время находится «на дне». Она также сообщила, что ей жаль всех тех, кто пострадал из-за мероприятия и ее халатности.

«Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе что, наверное, сейчас и происходит. И готова к любым исходам», — сказала блогер.

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*деятельность международного движения ЛГБТ признана в РФ экстремистской и запрещена
#суд
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#киркоров
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В Колумбии Шакире установили памятник
27 декабря 2023, 09:48

Фото: istockphoto/shalunts

В колумбийском городе Барранкилья, откуда родом певица Шакира, установили скульптуру в её честь.
Кадры с открытия памятника артистка разместила в своём Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бронзовую статую высотой 6,4 м создал художник Йино Маркес. Фигура воспроизводит танцевальное движение Шакиры из известного музыкального клипа 2005 года на песню Hips Don't Lie.

«Мне очень приятно поделиться этим с ними и особенно с мамой в её день рождения», —подписала публикацию Шакира.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет повторно проверит высказывания Галкина* и Пугачёвой. С просьбой пересмотреть решение в СК обратились общественники из «Зова народа», попросив следователей обратить внимание на антироссийские высказывания Галкина*, которые он делал во время своих заграничных концертов в Анталье.

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Миллиард рублей хотят взыскать с устроившей голую вечеринку Ивлеевой

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
#певица
#шоу-бизнес
#памятник
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