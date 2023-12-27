Актер Назаров назвал «чушпанами» извинившихся участников «голой вечеринки»

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Российский актер Дмитрий Назаров, наиболее известный по роли в сериале «Кухня» прокомментировал массовые извинения артистов за участие в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Своим мнением он поделился на странице в социальной сети.
Дмитрий Назаров назвал извинившихся участников голой вечеринки «чушпанами»
Актер опубликовал стихотворение, в котором признался, что испытывает чувство стыда за представителей шоу-бизнеса и считает их «чушпанами» после принесенных ими извинений.
Напомним, речь идет о скандальном мероприятии, которое некоторые звезды российской эстрады посетили 20 декабря. Все приглашенные на мероприятия гости пришли «почти голыми», что возмутило общественность. Вскоре представители шоубиза принесли публичные извинения за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой.
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Актер опубликовал стихотворение, в котором признался, что испытывает чувство стыда за представителей шоу-бизнеса и считает их «чушпанами» после принесенных ими извинений.
«Обжигает стыд испанский. Извинились без вины. Это же не по-пацански, значит все вы чушпаны», — заявил Назаров.
Напомним, речь идет о скандальном мероприятии, которое некоторые звезды российской эстрады посетили 20 декабря. Все приглашенные на мероприятия гости пришли «почти голыми», что возмутило общественность. Вскоре представители шоубиза принесли публичные извинения за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой.
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