Зоопсихолог посоветовала заранее подготовить собаку к новогодним салютам
В новогоднюю ночь собаке лучше оставаться рядом с хозяином, а для защиты от грохота салютов стоит заранее обустроить укрытие. Такие рекомендации дала зоопсихолог, приглашенный эксперт бренда Triol Юлия Розова.
В беседе с «Известиями» 30 октября специалист объяснила, что полностью устранить страх громких звуков сложно. Даже занятия в течение нескольких месяцев не гарантируют результата, однако подготовка поможет снизить стресс животного. Самым простым решением Розова назвала поездку в деревню, где не запускают фейерверки. Если такой возможности нет, она советует заранее обратиться к ветеринару и обсудить препараты для снижения тревожности. Проверить действие средства нужно до праздника, а не давать его впервые 31 декабря.
Дома эксперт рекомендует подготовить для питомца безопасное место. Это может быть ванная, пространство под кроватью или шкаф. Туда стоит положить лежанку и приучить собаку отдыхать в укрытии еще до начала салютов.
Приглушить звуки помогут акустический поролон или флисовый плед, плотные шторы, белый шум и специальные накладки на уши для собак. Рядом с лежанкой можно оставить привычные средства для успокоения: лизательный коврик, палочку кофейного дерева или замороженный конг с едой.
Если животное мечется по квартире, его нужно спокойно проводить к укрытию и побыть рядом. Дрожащую маленькую собаку Розова советует отнести туда на руках. Крупного питомца лучше не тащить, а устроить ему защищенное место там, где он лег.
Последнюю прогулку 31 декабря эксперт рекомендует провести около 16:00, пока на улице светло, а следующую перенести на утро 1 января. В праздники стоит использовать надежную шлейку, прочный поводок, адресник и GPS-трекер: испугавшись хлопков, животное может вырваться и потеряться.
По словам Розовой, устойчивый страх громких звуков часто сопровождает хронические заболевания желудочно-кишечного тракта или опорно-двигательного аппарата. Боль способна усилить реакцию на салюты, поэтому перед праздниками специалист советует обсудить с ветеринаром необходимость обезболивания.
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