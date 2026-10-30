Зоопсихолог посоветовала заранее подготовить собаку к новогодним салютам

30 октября 2026, 11:07

Фото: iStock/Siarhei SHUNTSIKAU

В новогоднюю ночь собаке лучше оставаться рядом с хозяином, а для защиты от грохота салютов стоит заранее обустроить укрытие. Такие рекомендации дала зоопсихолог, приглашенный эксперт бренда Triol Юлия Розова.