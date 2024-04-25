В России заявили о долгой борьбе генерала ГРУ с арестованным замглавы Минобороны

Фото: РИА Новости/Московские суды общей юрисдикции
Первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал Владимир Алексеев вел долгую борьбу с арестованным замглавы Минобороны Тимуром Ивановым. Об этом российский политолог Сергей Марков написал в своем Telegrаm-канале.
По словам Маркова, именно Алексеев долгие годы собирал факты против Иванова, которые сыграли решающую роль в аресте. Марков отметил, что сегодня Алексеев отмечает свой день рождения.
По данным аналитиков, Алексеев является скрытным человеком. Однако существует мнение, что он всеми силами старался бороться с коррупцией среди подчиненных.
Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы арестовал совладельца «Олимпситистроя» Александра Фомина по обвинению в рамках дачи взятки заместителю министра обороны Тимуру Иванову.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
Читайте также:
Директор фирмы рассказал, что замминистра Иванов ездил на рыбалку с Бородиным
Суд арестовал предполагаемого взяткодателя Фомина по делу замминистра обороны Иванова
Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова
По данным аналитиков, Алексеев является скрытным человеком. Однако существует мнение, что он всеми силами старался бороться с коррупцией среди подчиненных.
Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы арестовал совладельца «Олимпситистроя» Александра Фомина по обвинению в рамках дачи взятки заместителю министра обороны Тимуру Иванову.
Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.
Читайте также:
Директор фирмы рассказал, что замминистра Иванов ездил на рыбалку с Бородиным
Суд арестовал предполагаемого взяткодателя Фомина по делу замминистра обороны Иванова
Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова
Екатерина Коршунова