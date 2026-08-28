Названа стоимость подготовки одного ребенка к школе

28 августа 2026, 13:51

Аналитик Гвоздева: Сборы в школу сильнее всего бьют по зарплатам учителей

Фото: iStock/Colorsandia

Сбор одного ребенка в школу в текущем году в среднем оценивается в 23 560 рублей, что на 44% больше, чем пять лет назад. Такие данные следуют из исследования медиахолдинга «Просто».





Как рассказала аналитик Маргарита Гвоздева, в эту стоимость вошли базовые канцтовары, школьная форма, рюкзак, спортивный костюм, кроссовки и туфли без учёта верхней одежды. В 2021 году этот набор стоил порядка 16 229 рублей.



Так, работники финансов и страхования тратят на школьные покупки около 21% своей зарплаты, для сотрудников сферы строительства этот показатель составляет 26%. При этом учителя тратят на подготовку одного ребенка к школе 45% от месячного заработка, пишет Life.ru.





«Получается почти парадоксальная ситуация: педагоги, которые ежедневно готовят чужих детей к школе, сами тяжелее других собирают в школу собственных», — отметила Гвоздева.

«Ребёнок испытывает огромный спектр эмоций: от эйфории, ожидания — до страха неудачи или отвержения сверстниками. Скажите ему: «Ты волнуешься, и это нормально». Назовите тревогу своим именем и разрешите ей быть. Скажите о том, что тоже переживаете», — посоветовала специалист.