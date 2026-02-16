Достижения.рф

Два лося заняли детскую площадку на востоке Москвы

Фото: iStock/Tammi Mild

Незваные гости из царства зверей появились на заснеженных улицах Москвы. Жители Метрогородка сообщили, что видели двух лосей, свободно разгуливающих по городу.



Как сообщает издание SHOT, животные могли покинуть парк «Лосиный остров» из-за неблагоприятных погодных условий. Предположительно, метель вынудила сохатых искать пропитание среди многоэтажек и машин.

Местные жители успели запечатлеть на камеры порождения лосей. На кадрах видно, как животные, прилагая усилия, переступают через сугробы около детской площадки.
Александр Огарёв

