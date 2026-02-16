Россиян предупредили о новой схеме мошенников
В МВД предупредили о мошенниках, похищающих деньги под видом уборки снега
МВД России предупредило о новой мошеннической схеме с уборкой и вывозом снега. Подробности сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк в своём Telegram-канале.
По словам Волк, злоумышленники публикуют соответствующие объявления в соцсетях и мессенджерах.
«Они предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество единиц техники и даже её государственные регистрационные знаки», — подчеркнула представитель МВД России.Однако, получив предоплату, аферисты перестают выходить на связь. По словам Волк, мошенники могут убедить перевести им сотни тысяч рублей. В МВД советуют проверять компании через реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП, подписывать документы при личной встрече и вносить предоплату только после заключения договора.
Самыми надёжными способами расчёта в министерстве считают аккредитив или оплату по факту выполнения работ.