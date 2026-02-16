Россиян предупредили о новой схеме мошенников

16 февраля 2026, 21:36

В МВД предупредили о мошенниках, похищающих деньги под видом уборки снега

Фото: Istock/NanoStockk

МВД России предупредило о новой мошеннической схеме с уборкой и вывозом снега. Подробности сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк в своём Telegram-канале.





По словам Волк, злоумышленники публикуют соответствующие объявления в соцсетях и мессенджерах.

«Они предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество единиц техники и даже её государственные регистрационные знаки», — подчеркнула представитель МВД России.