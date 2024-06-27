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Названа сумма компенсаций пострадавшим после схода поезда с рельс в Коми

РЖД: пострадавшим от схода поезда с рельс в Коми выплатят пол миллиона рублей
27 июня 2024, 11:57
Фото: IStock/murengstockphoto

Фото: IStock/murengstockphoto

Пострадавшие после схода вагонов в Коми получат компенсацию. Сумму выплат назвали в РЖД, пишет РИА Новости.
Как рассказали в компании, госпитализированные пострадавшие получат выплаты по миллиону рублей, а все остальные — по 500 тысяч.

РЖД также сообщили, что компания выплатит компенсации семьям погибшим в размере двух миллионов рублей, не считая двух миллионов страховых выплат.



Инцидент произошел накануне вечером. В результате обильных осадков в Республике Коми произошел размыв почвы и поезд сошел с рельс. По последним данным, пострадало 10 человек, есть двое погибших и поиски одного еще ведутся.

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Губернатор Воробьёв поздравил подмосковных мультистобалльников ЕГЭ
27 июня 2024, 12:36

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Встречу с тремя подмосковными выпускниками, набравшими по 300 баллов по результатам ЕГЭ, а также с их родителями провёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона. Во встрече приняли участие бойцы СВО, участвующие в президентской программе «Время героев».
«Хочу сказать, что вы большие молодцы! Я решил вас познакомить с нашими героями, которые давно живут в Подмосковье и достойно служат (…) Вы, те, кто сдает ЕГЭ на высокий балл, и олимпиадники, которых мы поздравляли в минувшее воскресенье, во многом являетесь мерилом качества подмосковного образования», — сказал Андрей Воробьёв.
Рекордное количество баллов на ЕГЭ в этом году набрали Александр Ляшенко из Щёлковской гимназии №6, Артём Дмитриев из Можайской школы №1 и Александр Ноздрачев из гимназии №4 города Лыткарино. На встрече они рассказали о своих планах на будущее.

Александр Ноздрачев планирует продолжить образование в Физтех-школе биологической и медицинской физики МФТИ, его цель — заниматься наукой в области генной инженерии. Артём Дмитриев выбирает между МФТИ и МГТУ им. Баумана. А Александр Ляшенко собирается получить в МФТИ специальность программиста.

Всего в Московской области в этом году около 34 тысяч выпускников. Стобалльниками стали 711 человек, по два ЕГЭ, сданных на 100 баллов, у 62 выпускников. Школьникам, набравшим по 100 баллов по двум и более предметам, положена выплата в размере 100 тысяч рублей. Педагогам, подготовившим двух и более стобалльников, выплачивают по 150 тысяч рублей.

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#андрей воробьёв
#егэ
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье увеличили размер выплаты вместо земельного участка многодетным
27 июня 2024, 12:10

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В Подмосковье до 400 тыс рублей увеличили размер выплаты вместо земельного участка многодетным. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В регионе многодетные семьи могут получить земельный участок или взамен участка - выплату в размере 400 тысяч рублей.

«Мы увеличиваем размер выплаты, а также упрощаем порядок ее получения. Теперь требование о нахождении семьи на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях — исключено, а сам размер выплаты увеличили до 400 тысяч рублей», — поделилась первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Получить выплату могут многодетные семьи, которые имеют место жительства в Подмосковье не менее 10 лет.

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#многодетные семьи
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#минсоцразвития мо
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Житель Крыма приговорён к 12 годам колонии за государственную измену
27 июня 2024, 12:07

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Верховный суд Крыма признал 33-летнего жителя Сакского района виновным в государственной измене. Он приговорён к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Осуждённого ранее задержали в Псковской области, сообщает пресс-служба суда. Ему было предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ (государственная измена). Ввиду особого характера уголовного дела, его рассмотрение проходило в закрытом режиме. Обстоятельства совершения преступления не раскрываются, так как материалы дела содержат государственную тайну.

В пресс-службе суда также добавили, что преступнику назначено дополнительное наказание. После отбывания 12-летнего срока ему установлено ограничение свободы сроком на один год.

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#служба
#измена
#крым
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Химкинские школьники стали призерами финала всероссийской олимпиады
27 июня 2024, 11:36

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Восемь школьников из Химок стали победителями и призёрами финала всероссийской олимпиады. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
В этом году в олимпиаде приняли участие 7,8 миллионов учащихся из всех уголков нашей страны.

«В городском округе Химки 15 учеников приняли участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. В числе победителей и призёров – восемь химчан. Вместе с ними призовые места также заняли свыше 3000 учащихся из 79 регионов России», — поделились в пресс-службе.

Победителем финала по русскому языку стала выпускница лицея №15 Варвара Осипович. Призёрами стали Александр Даньшин из Аэрокосмического лицея, Софья Михненко и Камилла Бирюкбаева из лицея №15, Иван Часовских из школы №14, а также Агния Челокиди, Ольга Зимарина и Дмитрий Ушков из школы «Триумф».

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#школьники
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Студентка из Коломны стала лауреатом конкурса «ЗНАНИЕ. ИННОВАЦИИ. ПРИОРИТЕТЫ»
27 июня 2024, 11:17

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Коломенская студентка стала лауреатом международного конкурса научных работ «ЗНАНИЕ. ИННОВАЦИИ. ПРИОРИТЕТЫ». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В числе победителей конкурса — студентка второго курса факультета истории, управления и сервиса Коломенского ГСГУ Светлана Ратникова.

«Девушка получила диплом 3 степени за работу «Виртуальная экскурсия в музей метрополитен: возможности изучения искусства древних цивилизаций» показала оригинальный подход к изучению культурного наследия. Этот проект помогает глубже погрузиться в историю и культуру древних цивилизаций, используя инновационные виртуальные инструменты», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что в этом году студентка впервые стала вожатой в образовательном центре «Взлет», а также участником экспедиции.

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В Подмосковье упростили онлайн-услугу по получению соцпомощи
27 июня 2024, 11:03

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Онлайн-услугу «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании» на подмосковном госпортале дополнили экспертной системой, помогающей правильно заполнить заявление, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Теперь при заполнении электронной заявки на соцпомощь экспертная система сама формирует список организаций, к которым можно обратиться в конкретной жизненной ситуации. Новая функция позволит избежать ошибок при выборе поставщика соцуслуг и уменьшить количество отказов в предоставлении помощи», – пояснила глава Мингосуправления области Надежда Куртяник.
В министерстве отметили, что ответ на запрос по этой услуге поступил в личный кабинет заявителя в течение пяти рабочих дней.

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#подмосковье
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В Подмосковье состоится всероссийская конференция по цифровизации строительства
27 июня 2024, 10:47

Фото: iStock/Charnchai

Всероссийскую отраслевую конференцию «Строительный навигатор 2024: курс на цифровизацию. Госстройнадзор» проведут 5 июля в Доме правительства Московской области в Красногорске, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора региона.
«На пленарном заседании конференции ведущие эксперты отрасли обсудят применение цифровых инструментов для повышения качества контроля в строительной сфере, а также способы сокращения инвестиционно-строительного цикла», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках конференции состоятся тематические сессии для проектировщиков, застройщиков и представителей региональных надзорных ведомств.

Для того, чтобы принять участие в конференции, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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В Шаховской снесли аварийное здание молокозавода
27 июня 2024, 10:23

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Полуразрушенное здание бывшего молокозавода снесли на Железнодорожной улице в рабочем посёлке Шаховская, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Двухэтажное кирпичное здание молокозавода было построено в 1969 году, его общая площадь составляла свыше 240 квадратных метров. Объект находился рядом с железнодорожными путями. Молокозавод перестали использовать по назначению и забросили, здание пришло в негодность. В 2023 году сменился правообладатель объекта и было принято решение снести аварийную постройку», — говорится в сообщении.
В мае 2024 года правообладатель ликвидировал обветшавшее здание. В настоящее время земельный участок, который ранее занимал молокозавод, очищен от строительного мусора. Там планируется построить новый комплекс по переработке молока.

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#мособлархитектура
#завод
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На дорогах Серебряных Прудов проходят рейды «Нетрезвый водитель»
27 июня 2024, 10:21

Фото: istockphoto / ronstik

На дорогах округа пройдут массовые проверки водителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Профилактические рейды продлятся до 30 июня.

«За управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по ст. 12.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет. В целях исключения случаев нарушения законности, обращаем внимание участников дорожного движения о целесообразности использования средств аудио, видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции для фиксации возможных противоправных действий с их стороны» — отмечают в ведомстве.

Стоит отметить, что за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение также следует наказание.

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