Названа сумма компенсаций пострадавшим после схода поезда с рельс в Коми

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Пострадавшие после схода вагонов в Коми получат компенсацию. Сумму выплат назвали в РЖД, пишет РИА Новости.
Как рассказали в компании, госпитализированные пострадавшие получат выплаты по миллиону рублей, а все остальные — по 500 тысяч.
РЖД также сообщили, что компания выплатит компенсации семьям погибшим в размере двух миллионов рублей, не считая двух миллионов страховых выплат.
Инцидент произошел накануне вечером. В результате обильных осадков в Республике Коми произошел размыв почвы и поезд сошел с рельс. По последним данным, пострадало 10 человек, есть двое погибших и поиски одного еще ведутся.
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РЖД также сообщили, что компания выплатит компенсации семьям погибшим в размере двух миллионов рублей, не считая двух миллионов страховых выплат.
Инцидент произошел накануне вечером. В результате обильных осадков в Республике Коми произошел размыв почвы и поезд сошел с рельс. По последним данным, пострадало 10 человек, есть двое погибших и поиски одного еще ведутся.
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Олег Дикий