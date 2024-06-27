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РЖД: на месте схода поезда Воркута – Новороссийск обнаружены тела двух человек

27 июня 2024, 09:03
Фото: istockphoto/murengstockphoto

Фото: istockphoto/murengstockphoto

На месте схода поезда Воркута – Новороссийск были найдены тела двух человек. Об этом сообщили в РЖД.
26 июня, девять вагонов поезда, который следовал по маршруту Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов. В составе находились 232 пассажира и 20 сотрудников РЖД. Всего в поезде было 14 вагонов. В Республике Коми ввели режим чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать подмыв полотна из-за сильных дождей. СК России возбудил уголовное дело.



Ранее сообщалось, что под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружено тело погибшего мужчины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ск
Полицейские обнаружили в швейном цехе в Подмосковье 36 нелегальных мигрантов
27 июня 2024, 09:17

36 нелегальных мигрантов из одной из стран Юго-Восточной Азии выявили полицейские в ходе рейда в швейном цехе в подмосковном Ногинске, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Административные протоколы были составлены в отношении 36 иностранных граждан: 18 — за нарушение режима пребывания в России и ещё 18 — за незаконную трудовую деятельность на территории России», — говорится в сообщении.
Каждого нелегала оштрафовали на 5 тысяч рублей, всех их выдворят за пределы страны.

В ходе дальнейшего расследования полицейские установили организатора незаконной миграции. Им оказался 50-летний иностранец, живущий в Московской области. Против него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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#ногинск
#мигранты
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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Стали известны новые подробности удара боевиков ВСУ по Севастополю
Очевидец обстрела на пляже Учкуевка рассказал о характерных ранах пострадавших
27 июня 2024, 08:59

Фото: istockphoto/Victoria Koltsova

Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка рассказал о характерных ранениях пострадавших при применении американской ракеты ATACMS. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что никогда не видел такого типа осколочных ранений. По его словам они не кровоточат.

«Я осматривал одну девушку ей прилетел осколок 2,5 на 2,5 сантиметра в брюшную полость и при этом рана не кровила. Был ещё один мужчина лет 50 буквально «рябой» от осколков по всему телу, при этом в сознании на ногах, шока нет», — рассказал очевидец.

Хозяин кафе предположил, что такой эффект делается для усложнения первичной диагностики раненых. Он отметил, что боевики ВСУ ударили ракетой ATACMS преднамеренно, потому что летом на пляже много людей.

23 июня военные Вооруженных силы Украины нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.

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#удар
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Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружено тело погибшего мужчины
27 июня 2024, 08:14

Фото: istockphoto/designbydx

Тело погибшего мужчины обнаружено под одним из перевернувшихся вагонов поезда Воркута - Новороссийск в Республике Коми. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении СК России на транспорте.
В среду, 26 июня, девять вагонов поезда № 511, следовавшего по маршруту Воркута - Новороссийск, сошли с рельсов и перевернулись на перегоне Инта - Угольный в Коми. В составе находились 232 пассажира и 20 сотрудников РЖД. По последней информации, госпитализированы 10 человек. Движение поездов на участке восстановлено пока по одному пути.

Всего в составе поезда находилось 14 вагонов, из них девять перевернулись. Пострадали около 70 человек, из них пятеро находятся в тяжёлом состоянии. Сотрудники Следственного управления сообщили об обнаружении под одним из вагонов тела погибшего мужчины. Предварительной причиной аварии назван подмыв почвы из-за обильных осадков. СК РФ возбудил уголовное дело.

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#ск рф
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За пассажирами в Коми прибыл поезд-дублер из Воркуты
Уйба: Спецпоезд выехал из Воркуты за пассажирами сошедших вагонов
27 июня 2024, 06:57

Фото: istock / Mikhail Strogalev

Поезд-дублер из Воркуты прибыл на станцию Инта в Коми. В него посадят пассажиров четырех вагонов сошедшего с рельсов поезда «Воркута-Новороссийск». Об этом проинформировал губернатор Владимир Уйба в Телеграм-канале.
«На станцию Инта прибыл поезд-дублер из Воркуты для пересадки пассажиров из четырех вагонов поезда №511. В него осуществляется загрузка воды, питания (361 набор), пледов», — сказано в сообщении.
Помимо этого, с этим поездом прибудут волонтеры для помощи в пересадке пассажиров и переносу их багажа.

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал, что из-за схода с рельсов вагонов поезда пострадали до сорока человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

В поезде было 14 вагонов, 9 из них сошли с рельсов. Всего в поезде находилось 232 пассажира.

После схода вагонов поезда в Республике Коми ввели режим чрезвычайной ситуации.

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#поезд
#поезда
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#волонтеры
#коми
#рф
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«Шайтаны, засевшие в Европе»: Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов
Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью
27 июня 2024, 06:50

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики пригрозил семьям преступников кровной местью после теракта в Дагестане. Ролик с заявлением опубликован в его Телеграм-канале.
В ходе совещания с руководителями силовых ведомств республики в связи с терактом в соседней республике Кадыров заявил, что чеченские власти видят «этих шайтанов», которые «засели в Европе»

«Если есть подозрения малейшие [на терроризм], надо наказать род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полную», — заявил Кадыров.
Глава региона подчеркнул, что в Чечне, которая прошла через войну, люди спокойно ходят на работу и возвращаются обратно.

Он отметил, что Нельзя посягать на жизнь и необходимо осознавать, что в таком случае будет «кровная месть».

«Ответы, что «я не знал», не принимаются», — заключил политик.
Помимо этого, Кадыров заявил о готовности оказать любую помощь Дагестану в поиске и поимке преступников, напавших на храм и синагогу, а также убивших священника. Он подчеркнул, что террористы проявили свою истинную подлую и трусливую сущность.

Напомним, в минувшее воскресенье, 23 июня, в Махачкале и Дербенте боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате терактов погиб 21 человек.

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#пост
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#кадыров
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Стороннику Навального по делу о «расчлененке» вынесли приговор
Присяжные вынесли приговор стороннику Навального за убийство и наркотики
27 июня 2024, 06:06

Фото: istock / Vladimir Cetinski

Стороннику Алексея Навального Георгию Щербаченко по делу о покушении на сбыт наркотиков и жестоком убийстве несовершеннолетней девушки в Рязани вынесли приговор с участием присяжных заседателей. Об этом сказано на сайте Рязанского областного суда.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в январе 2021 года в Рязани пропала 16-летняя Екатерина Муравьева. Следствие установило, что девушка была убита наркозависимым студентом Щербаченко, который заподозрил девочку в краже его наркотических веществ. После расправы мужчина расчленил тело Екатерины и выкинул останки в мусорные баки.

Также следствие уверено, что парень являлся сторонником Навального и посещал митинги в его поддержку, где несколько раз был задержан, в частности 23 января и 31 января 2021 года.

По сведеньям источника, суд приговорил Щербаченко за покушение на сбыт наркотиков и убийство к 16 годам лишения свободы.

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#приговор
#убийство
#следствие
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#покушение
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США и РФ дважды находились в шаге от воздушного боя
ЦПВС: Пилоты ВВС США в Сирии активировали системы вооружения вблизи самолетов РФ
27 июня 2024, 05:52

Фото: istock / TebNad

Пилоты ВВС США два раза активировали систему вооружений при сближении с самолетами российской оперативно-тактической авиации в Сирии. Об этом в ходе брифинга проинформировал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.
Попов отметил, что за прошедшие сутки зафиксировали 8 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотников и истребителей возглавляемой Америкой коалиции в арабской республике.

«Зафиксировано два случая активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружений при сближении с российскими самолетами оперативно-тактической авиации, выполнявшими плановые полеты», — заявил генерал-майор.
Ранее Роберт Кеннеди-младший назвал терроризмом атаку на пляж в Севастополе ракетами США. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#полеты
#пилоты
#сирия
#россия
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В Республике Коми ввели режим ЧС после схода вагонов поезда
27 июня 2024, 02:12

Фото: МЧС России

Режим ЧС ввели в Коми после схода вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Об этом сказано в указе главы республики Владимира Уйбы, соответствующий документ опубликован на портале правительства региона.
В документе указано, что режим ЧС регионального характера будет действовать на территории республики с 26 июня и до особого распоряжения. Его ввели для ликвидации последствий схода вагонов пассажирского поезда.

Минздраву республики порекомендовали организовать экстренную медпомощь и эвакуацию пострадавших с целью размещения в медицинских учреждениях, а комитету по молодежной политике — привлечь волонтеров в Инте и Усинске для оказания помощи пострадавшим.

Вечером 26 июня пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой в Республике Коми. Предварительной причиной аварии стал подмыв почвы из-за обильных осадков. По последним данным, пострадало 70 человек, погибших нет.

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#чс
#коми
#режим
#поезд
#мчс
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Хуситы сообщили о первом применении гиперзвуковой ракеты
Хуситы впервые использовали гиперзвуковую ракету для атаки на израильское судно
27 июня 2024, 01:50

Фото: istock / Dikuch

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» впервые применили гиперзвуковую ракету при атаке на судно MSC Sarah V в Аравийском море. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в соцсети Х.
«Вооруженные силы Йемена впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства против израильского судна MSC SARAH V в Аравийском море», — сказал он.
Представитель хуситов заявил, что созданная ими ракета обладает передовыми характеристиками, очно попадает в цели на большом расстоянии. Сариа также пообещал показать видеозапись с ее запуском.

Движение «Ансар Алла», контролирующее большую часть Йеменского побережья Красного моря, после обострения конфликта на Ближнем Востоке начало обстреливать связанные с Израилем суда, из-за чего морские перевозки через Суэцкий канал резко снизились.

Ночью 23 июня хуситы совершили атаку на пять кораблей в порту Хайфы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#хуситы
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