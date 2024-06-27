РЖД: на месте схода поезда Воркута – Новороссийск обнаружены тела двух человек

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На месте схода поезда Воркута – Новороссийск были найдены тела двух человек. Об этом сообщили в РЖД.
26 июня, девять вагонов поезда, который следовал по маршруту Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов. В составе находились 232 пассажира и 20 сотрудников РЖД. Всего в поезде было 14 вагонов. В Республике Коми ввели режим чрезвычайной ситуации.
По предварительным данным, причиной аварии мог стать подмыв полотна из-за сильных дождей. СК России возбудил уголовное дело.
Ранее сообщалось, что под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружено тело погибшего мужчины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По предварительным данным, причиной аварии мог стать подмыв полотна из-за сильных дождей. СК России возбудил уголовное дело.
Ранее сообщалось, что под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружено тело погибшего мужчины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова