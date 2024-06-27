За пассажирами в Коми прибыл поезд-дублер из Воркуты

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Поезд-дублер из Воркуты прибыл на станцию Инта в Коми. В него посадят пассажиров четырех вагонов сошедшего с рельсов поезда «Воркута-Новороссийск». Об этом проинформировал губернатор Владимир Уйба в Телеграм-канале.
«На станцию Инта прибыл поезд-дублер из Воркуты для пересадки пассажиров из четырех вагонов поезда №511. В него осуществляется загрузка воды, питания (361 набор), пледов», — сказано в сообщении.Помимо этого, с этим поездом прибудут волонтеры для помощи в пересадке пассажиров и переносу их багажа.
Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал, что из-за схода с рельсов вагонов поезда пострадали до сорока человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.
В поезде было 14 вагонов, 9 из них сошли с рельсов. Всего в поезде находилось 232 пассажира.
После схода вагонов поезда в Республике Коми ввели режим чрезвычайной ситуации.
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Алина Юрчак