РЖД: в сошедшем с рельсов поезде в Коми было 232 пассажира

Фото: istockphoto/Mikhail Strogalev
В сошедшем с рельсов составе в Коми находилось 232 человека, сообщает пресс-служба РЖД. Отмечено, что по предварительной информации погибших в результате происшествия нет.
«Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находилось 232 пассажира», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что на место аварии выехали медики и транспортный прокурор Воркуты Александр Миронов. СК открыл уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.
До этого журналисты РЕН ТВ публиковали кадры с места схода поезда. Сообщалось, что может быть около сотни пострадавших, включая тех, кто получил ушибы и ссадины.
Читайте также:
Подпольщик Лебедев: удар в Харькове пришелся на район авиазавода
Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил 17-миллионный гость
Герою России вынесли приговор за убийство девушки
Никита Кротов