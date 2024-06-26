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РЖД: в сошедшем с рельсов поезде в Коми было 232 пассажира

26 июня 2024, 20:44
Фото: istockphoto/Mikhail Strogalev

Фото: istockphoto/Mikhail Strogalev

В сошедшем с рельсов составе в Коми находилось 232 человека, сообщает пресс-служба РЖД. Отмечено, что по предварительной информации погибших в результате происшествия нет.
«Всего в составе поезда было 14 вагонов, в них находилось 232 пассажира», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на место аварии выехали медики и транспортный прокурор Воркуты Александр Миронов. СК открыл уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.



До этого журналисты РЕН ТВ публиковали кадры с места схода поезда. Сообщалось, что может быть около сотни пострадавших, включая тех, кто получил ушибы и ссадины.

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#поезд
#новости
Появились первые кадры с места схода пассажирского поезда с путей в Коми
РЕН ТВ опубликовал кадры с места схода пассажирского поезда с путей в Коми
26 июня 2024, 20:02

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Первые кадры с места схода пассажирского поезда с путей в Коми опубликовали журналисты телеканала РЕН ТВ. На записи можно увидеть, что несколько вагонов опрокинуты на землю. Всего было 14 вагонов.
По данным оперативных служб, число пострадавших может дойти до сотни человек, включая тех, кто получил легкие травмы. Пока сообщается, что пострадали 14 человек.
На место происшествия направляются медики. Следком уже открыл уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и использования железнодорожного транспорта.

А тем временем на границе Белоруссии с Латвией нашли тело гражданина Индии в спальном мешке. Об этом сообщили в погранслужбе республики. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#коми
#новости
#поезд
#авария
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В Дагестане арестованы шесть родственников бывшего главы Сергокалинского района
26 июня 2024, 19:22

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Правоохранители Дагестана арестовали шестерых родственников бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Сам он также был арестован на десять суток за нецензурную брань в присутствии людей в общественном месте.
Руководитель Сергокалинского района Республики Дагестан Магомед Омаров был освобождён от занимаемой должности, поскольку его сыновья, по данным силовых структур, причастны к террористическим актам в Махачкале и Дербенте, напоминает URA.RU. Кроме того, как сообщил глава республики Сергей Меликов, было решено исключить Омарова из партии «Единая Россия».

23 июня в Дербенте и Махачкале вооружённые боевики напали на православный храм, синагогу и пост дорожно-постовой службы. Погибли 20 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица, среди которых был православный священник. Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установлены.

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#дагестан
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Тело гражданина Индии нашли на границе Белоруссии с Латвией
Белорусские пограничники обнаружили тело мигранта вблизи латвийской границы
26 июня 2024, 18:51

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Пограничники Белоруссии обнаружили тело мигранта недалеко от латвийской границы, сообщил в Telegram-канале госпогранкомитет республики.
«Полоцкие пограничники 25 июня в 20 метрах от латвийского погранзабора обнаружили тело без признаков жизни. Мужчина находился на спальном мешке в джинсах и майке, однако без обуви. При нем были паспорт и водительское удостоверение на имя 44-летнего гражданина Индии», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают особую жестокость пограничных служб Латвии и Польши по отношению мигрантов. Их избивают, расстреливают резиновыми пулями, применяют к ним электрошокеры. После этого уже изнеможденных мигрантов выдворяют на территорию Белоруссии, заявляют в ведомстве.

В 2021 году страны Прибалтики и Польша заявили о проблеме роста числа нелегальной миграции жителей стран Ближнего Востока и Африки. Они обвинили Беларусь в создании сложившегося кризиса.

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#страны
#мужчина
#польша
#мигрант
#белоруссия
#латвия
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Герою России вынесли приговор за убийство девушки
Адвокат Елфимов: Героя России Магасумова осудили на 11 лет
26 июня 2024, 18:51

Фото: сайт Администрации Правительства Кузбасса

Военный суд Луганской народной республики приговорил замкомандира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны Героя России Ирека Магасумова к 11 годам колонии строгого режима, сообщил «Ъ» его адвокат Константин Елфимов.
Магасумов лишен звания Героя России, но сохранен в чине полковника. Генпрокуратура ЛНР настаивала на 13 годах лишения свободы для подсудимого по статьям об убийстве и хулиганстве.

Летом прошлого года полковник вместе с двумя капитанами отдыхал в баре, отмечая получение звания Героя России. Позже к ним присоединились две посетительницы и попросили военных дать им попробовать пострелять из пистолета. В сквере около заведения Магасумов достал пистолет ПМ и выстрелил в грудь одной из девушек, после чего забрал автомобиль сослуживцев и уехал в военную часть.

Адвокат подсудимого просил рассмотреть дело с участием судов присяжных, однако такая возможность на новоприсоединенных территориях не предусмотрена до 2027 года.
«В любом случае мы обжалуем это решение, как только изучим его полностью», — заявил Елфимов.

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#сво
#герой россии
#суд
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Загоравшему на детской площадке полуголому москвичу грозит тюрьма
26 июня 2024, 18:44

Фото: Istockphoto / BrianAJackson

Мужчине, который загорал в трусах на детской площадке и ударил сделавшую ему замечание женщину, может грозить тюремный срок. Такое мнение высказал юрист Дмитрий Краснов. Всё зависит от результатов судебно-медицинской экспертизы.
«Одного факта, что мужчина загорал в неположенном месте в откровенном виде, недостаточно для привлечения его даже к административной ответственности. А вот что касается нападения на маму с детьми, всё будет зависеть от умысла нападавшего. Если преступление будут квалифицировать по статье «Хулиганство», то гражданину может грозить штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей», – пояснил Краснов в беседе с «Вечерней Москвой».
Если же судебно-медицинская экспертиза докажет, что у женщины остались серьёзные побои, то правонарушителя может ожидать уголовная ответственность.
«Чтобы исключить повторения подобных инцидентов, нарушителя могут наказать даже тюремным заключением. В качестве профилактической меры ему могут избрать такую меру пресечения, как ограничение свободы сроком от двух до трёх лет», – уточнил собеседник издания.
Инцидент произошёл во дворе на Криворожской улице Москвы. По словам потерпевшей, увидев неизвестного, загоравшего в одних трусах рядом с качелями, она попросила его одеться и уйти. Однако мужчина начал материться и угрожать, а потом пустил в ход кулаки.

Москвичка рассказала, что нападавший ударил её по руке, дети испугались и заплакали. Потерпевшая написала заявление в полицию и зафиксировала побои.

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#москва
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#приговор
#хулиганство
#избиение
#уголовное дело
#детская площадка
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В Таиланде трансгендер накачал туриста из ФРГ наркотиками и ограбил
26 июня 2024, 18:33

Фото: istockphoto/arcady_31

В Таиланде женщина-трансгендер и её подруга накачали немецкого туриста наркотиками до полной потери сознания. После этого они ограбили его.
Туристическая полиция Бангкока арестовала преступниц 26 июня, передаёт издание Khaosod English. Их задержали в номере отеля, который был буквально усыпан метамфетамином и алпразоламом. Женщину и бывшего мужчину обвиняют в краже наличных, кредитных карт и видеокамеры.

Злоумышленницы уже признались в содеянном. Они рассказали, что встретили иностранца в районе Сукхумвит, познакомились с ним, выпили, а затем отправились в его номер в гостинице продолжать банкет. Там они подмешали наркотики в алкоголь, опоили доверчивого немца, а потом, когда турист уснул, ограбили его.

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#полиция
#наркотики
#алкоголь
#турист
#отель
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На Украине девушка жестоко убила гостя за плевок в её борщ
26 июня 2024, 17:56

Фото: istockphoto/Alisa Korolevskaya

На Украине девушка жестоко убила своего знакомого, бывшего у него в гостях. Причиной послужило то, что мужчина плюнул в борщ, который она приготовила.
Об этом в своём телеграм-канале сообщило издание «Страна.ua». Инцидент произошёл в городе Житомире. Хозяйка дома распивала алкоголь с тремя приятелями. В какой-то момент между ней и одним из гостей вспыхнул конфликт из-за еды. Мужчина стал ругать её стряпню и плевать в борщ, который она приготовила. На просьбы прекратить хаять её кулинарные способности он не реагировал.

Тогда оскорблённое самолюбие, подогретое алкоголем, побудило девушку перейти от слов к действию. Она нанесла гостю несколько ударов по голове, от чего он упал на пол. После этого она не успокоилась, а нанесла упавшему ещё несколько ударов ногой по голове, после чего попросила помочь ей отнести пострадавшего к реке. Там молодая украинка ещё несколько раз ударила потерпевшего, а затем опустила его голову в воду и держала до тех пор, пока не убедилась, что он умер. За происходящим наблюдал один из товарищей.

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#алкоголь
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#инцидент
#мужчина
#дома
#украина
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В Ростове участнику СВО сломали ногу и избили его детей
161.ru: в Ростове бойцу СВО сломали ногу и избили его детей
26 июня 2024, 17:54

Фото: IStock/mrohana

В Ростове-на-Дону на шедшего с семьей участника СВО напал неизвестный злоумышленник. Он сломал бойцу ногу и ударил его детей, сообщает 161.ru.
«Муж у меня полковник Российской армии. Был и в Сирии, и на СВО, ветеран боевых действий. Он даже не ожидал такого поворота событий, все молниеносно происходило. Мы многодетная семья, но в тот день старшая дочь осталась дома», — рассказала жена пострадавшего Марина.
Она сообщила, что семья шла домой, когда ее муж увидел лежащий электросамокат и попытался поднять его. В этот момент их окрикнул мужчина лет 25-27, который потребовал поставить самокат на место. После этого неизвестный ударил мужчину несколько раз по лицу и прыгнул на лодыжку, сломав ему ногу. Затем он ударил полуторагодовалую девочку, которую Марина держала на руках. Когда 14-летний старший брат девочки попытался вступиться за близких и повалил обидчика на землю, тот брызнул ему в лицо перцовым баллончиком и скрылся.

Жена военного обратилась в полицию, ведутся поиски подозреваемого.

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#мужчина
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#электро сво
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Юрист Русяев предупредил о мошенниках, маскирующихся под сотрудников почты
26 июня 2024, 17:00

Фото: Istockphoto / BrianAJackson

В России мошенники начали выдавать себя за сотрудников почты. Об этом сообщил управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.
Самый распространённый сценарий – звонок якобы от сотрудника почтовой службы с сообщением о поступлении посылки из-за рубежа, за которую нужно заплатить таможенный сбор. Для отказа от посылки мошенники просят назвать код из SMS. На самом деле он является ключом доступа к банковскому приложению или учётной записи на государственных порталах.
«Подобные действия квалифицируются как мошенничество, но могут подпадать и под более специфический состав преступлений – например, «мошенничество с использованием электронных средств платежа». Чтобы не стать жертвой, гражданам следует проявлять бдительность и критически оценивать любые запросы личной информации. Помните, что настоящие сотрудники почты никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону», – сказал Русяев в беседе с «Известиями».
В случае подозрений юрист посоветовал проверить информацию о посылке через официальные приложения почтовой службы, перезвонить или самостоятельно подойти в почтовое отделение.

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