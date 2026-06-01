В Шереметьево стартовал эксперимент по посадке на рейсы по биометрии
В московском аэропорту Шереметьево начался эксперимент по посадке на рейсы с использованием биометрии. Об этом сообщает РИА Новости.
В мае правительство России одобрило пилотный проект с государственной Единой биометрической системой (ЕБС) для посадки и регистрации на рейсы. Новый механизм ускорит прохождение предполётных проверок для пассажиров.
Теперь пассажиры могут зарегистрироваться, пройти в перевозочный центр и сесть на самолёты, следующие между Москвой и Санкт-Петербургом, без предъявления паспорта. Система автоматически идентифицирует личность через специальные турникеты.
Отмечается, что пассажиры сами выбирают, использовать биометрию или показывать документы. Эксперимент продлится с 1 июня 2026 года по 1 апреля 2027 года. Когда инфраструктура будет готова, к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании.
