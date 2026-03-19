Названа сумма наличных, которую необходимо иметь при себе
Россиянам стоит сохранять небольшой запас наличных, даже несмотря на повсеместное распространение безналичных платежей. Об этом сообщил «Газете.Ru» финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
По его словам, сегодня наличные деньги всё чаще воспринимаются не как неотъемлемая часть ежедневных расчётов, а как опция — нужны они или нет. Это объясняется тем, что большинство торговых операций уже осуществляется в безналичной форме. Особенно ярко этот тренд проявляется в крупных городах среди молодёжи.
Однако ситуация меняется в регионах с возможными перебоями в связи, а также среди тех, кто получает доход в наличной форме. В приграничных областях многие жители предпочитают иметь при себе бумажные деньги, так как возможность оплаты картой или через телефон не всегда доступна, отметил финансист. С точки зрения финансовой грамотности, наличные по-прежнему важны, считает эксперт.
Для жителей мегаполисов, которые в основном расплачиваются картой, рекомендуется иметь дома около 10 тысяч рублей, а в кошельке — около 3 тысяч рублей. Эта сумма позволит покрыть основные расходы, такие как транспорт, мелкие покупки и другие базовые траты, если безналичная оплата окажется временно недоступной, пояснил Родин.
По его словам, тем, кто живёт в регионах со слабо развитой системой приёма карт, следует хранить запас наличных, соответствующий расходам на одну-две недели. При этом эксперт не рекомендовал носить с собой крупные суммы, чтобы снизить риск их потери.
