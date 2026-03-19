Россиянам назвали самый невыгодный для отпуска месяц
Самым невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году стал май — в нем много праздничных дней, и это негативно влияет на соотношение отпускных выплат и среднего дневного заработка. Об этом ТАСС сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
По ее словам, в мае среднедневной доход обычно превышает размер отпускных выплат. Эксперт рекомендовала выбирать для отпуска другие месяцы, если целью является максимизация выплат.
Богданова-Шемраева отметила, что в 2026 году наиболее благоприятными для отдыха будут апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Наилучшим месяцем для отпуска станет июль с 23 рабочими днями.
