Названа сумма, погашенная Блиновской перед налоговой

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Блогер Елена Блиновская погасила более 140 миллионов рублей задолженности по налогам. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на материалы защиты, оглашенные в суде.
«Защита полагает не учтенным судом погашение Блиновской более 140 миллионов рублей», – сказала судья Первого апелляционного суда общей юрисдикции в рамках рассмотрения жалобы адвокатов Блиновской на продление ее ареста.
До этого, со слов адвоката Блиновской Наталии Сальниковой, началась процедура снятия ареста с имущества «королевы марафонов», а также ее родственников для погашения долга. Кроме того, сообщалось, что все имущество блогера выставлено на продажу.
В июле прошлого года защита Блиновской сообщала о выплате налогов на 50 миллионов рублей. Елену Блиновскую задержали в апреле прошлого года за неуплату налогового долга на 918 миллионов рублей.
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