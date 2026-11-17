Названа «суперпроблема» поиска семьи Усольцевых
Глава «ЛизаАлерт» Сергеев: проблемой на поисках Усольцевых стала плохая связь
Глава поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев рассказал о трудностях при поисках семьи Усольцевых.
В беседе с изданием «Абзац» Сергеев заявил, что главной проблемой в первое время стала плохая связь.
«Всегда на поисках нам не хватает людей, всегда на поисках нам не хватает разных ресурсов. На поисках Усольцевых у нас первое время была суперпроблема со связью, потом приехали операторы связи, наладили. <...> Всегда на поисках не хватает беспилотников, всегда на поисках не хватает кинологических расчётов, техники», — признался он.Григорий отметил, что активные поиски продолжались 11 суток. Затем их приостановили до весны: выпал сильный снег, и до некоторых точек группы физически не могли добраться. Кроме того, с каждым днём возрастал риск для участников поисков. Чтобы избежать серьёзных травм, отряды свернули работу до весны.