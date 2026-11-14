Стала известна вероятность найти живыми пропавшую в тайге семью Усольцевых

14 ноября 2026, 07:33

Экс-следователь Глушков: вероятность найти живыми Усольцевых составляет 0,1%

Фото: Istock/AntonKustsinskiArt

Экс-следователь ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Фёдор Глушков сообщил, что вероятность найти живыми членов семьи Усольцевых, которые пропали в сентябре 2025 года в красноярской тайге, составляет крайне малый процент.





В беседе с РИА Новости Глушков отметил, что останки вряд ли удастся найти в ближайшее время.

«Вероятность найти их живыми крайне мала — 0,1%. Только если они осознанно не скрылись, однако такие данные следствие не сообщало. Прожить длительное время в тайге без должной подготовки, запаса продовольствия и отапливаемого места ночлега невозможно», — рассказал эксперт.