Новая школа на 1170 мест в Люберцах получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школе-новостройке на 1170 учеников, возведённой на территории жилого комплекса «Люберцы парк» в одноименном городском округе, выдали разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь трёхэтажной школы составляет более 15 тысяч квадратных метров. В здании расположены универсальные и специализированные кабинеты, мастерские и лаборатории, актовый и физкультурный залы, столовая на 585 мест, библиотека и медпункт», — говорится в сообщении.Школа откроется с началом учебного года.
В министерстве отметили, что в составе ЖК «Люберцы парк» уже построены и открыты два детских сада на 570 мест и детская поликлиника, рассчитанная на 155 посещений за одну смену.
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Лев Каштанов