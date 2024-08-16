Новая школа на 1170 мест в Люберцах получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Пару дней назад в торговом центре «РИО» на юго-западе Москвы произошел пожар. Это случилось ранним утром, поэтому посетителей и арендаторов в здании, к счастью, не оказалось, а охранники быстро эвакуировались. На месте работали 16 единиц техники и бригада из 50 пожарных. Горела обшивка здания с первого по четвертый этаж, пожару присвоили второй номер сложности из пяти. Пострадавших нет.