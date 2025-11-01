Названа цена самой дешевой однушки в Москве
На вторичном рынке Москвы появилась самая дешевая однокомнатная квартира, пишет «Лента.ру».
Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков сообщил, что цена составляет 4 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получит «однушку» площадью 29 квадратных метров в деревне Батыбино Троицкого округа.
Интересно, что такая стоимость соответствует допандемийному уровню. В то же время большинство квартир в столице стоят от 9 до 15 миллионов рублей.
На октябрь 2025 года в Москве выставлено на продажу 7,5 тысячи вторичных однокомнатных квартир. Это на 30 процентов меньше по сравнению с прошлым годом. Рост ставок и снижение доступности ипотеки привели к стабилизации спроса на такие объекты после падения интереса в 2022-2023 годах.
