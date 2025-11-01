Названа цена самой дешевой однушки в Москве

01 ноября 2025, 07:46

Летенков: Самая дешевая однокомнатная квартира в Москве стоит 4 млн рублей

Фото: iStock/Madhourse

На вторичном рынке Москвы появилась самая дешевая однокомнатная квартира, пишет «Лента.ру».