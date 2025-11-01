Россиянам назвали способы защиты от мошенников
Сегодня традиционные меры безопасности не всегда защищают от мошенников, предупреждают эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества. Они представили несколько эффективных способов противодействия злоумышленникам, пишет «Лента.ру».
Первый совет — сделайте паузу и отложите телефон. Даже несколько секунд помогут успокоиться и обдумать ситуацию. Код из СМС должен стать сигналом для дополнительной проверки. Если вам звонит «банк», лучше положить трубку и перезвонить по официальному номеру. В случае, если «родственники» просят о помощи, свяжитесь с ними напрямую по известному номеру. Использование кодовых фраз поможет отличить знакомого от мошенника.
Эксперты также советуют осознанно использовать цифровые сервисы. Каждая опубликованная деталь может помочь злоумышленникам создать правдоподобные сценарии атак. Проведите цифровую гигиену: ограничьте доступ к личной информации в настройках приватности, не делитесь конфиденциальными данными публично. Не забывайте активировать двухфакторную аутентификацию на всех доступных ресурсах.
