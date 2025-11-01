Россиянам назвали способы защиты от мошенников

01 ноября 2025, 07:15

Аналитики Роскачества: Можно использовать кодовые фразы для борьбы с мошенниками

Фото: iStock/JuYochi

Сегодня традиционные меры безопасности не всегда защищают от мошенников, предупреждают эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества. Они представили несколько эффективных способов противодействия злоумышленникам, пишет «Лента.ру».