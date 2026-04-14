Названа убивающая эрекцию фраза женщин в постели

14 апреля 2026, 09:28

Эксперт по вопросам секса Джиджи Энгл предупредила, что фраза «Не останавливайся, сильнее» способна вызвать у мужчин стресс и потерю уверенности. Об этом пишет газета Metro.





Специалист отметила, что такие слова часто создают излишнее давление. Мужчины могут воспринимать их как требование большей «производительности». Это мешает расслабиться и сосредоточиться на процессе.





«Некоторые парни начинают думать, что они недостаточно хороши, и это создает давление во время близости», — сказала Джиджи Энгл.