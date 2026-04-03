«Неандерталец»: Сексолог заявил, что мужчины с бородой не нравятся женщинам без отклонений

03 апреля 2026, 12:53

Сексолог Денисов-Мельников: Женщинам не нравятся мужчины с бородой

Мужчины в последнее время чаще возвращаются к «естественному» образу — отращивают бороды и не бреют грудь. Сексолог Валентин Денисов-Мельников заявил, что женщинам это не нравится.





По его словам, такой тренд существует только в головах самих представителей сильного пола, а большинству женщин такая маскулинность не нравится.





«Судя по моему опыту общения с женщинами, лишь меньшинство одобряет и любит бороды, не говоря уже про грудь. Вряд ли люди будут в восторге от волосатой груди, разве что те, кто очень хочет получить "супер-маскулинного", почти неандертальца», — рассказал Денисов-Мельников в разговоре с Life.ru.