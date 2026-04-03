«Неандерталец»: Сексолог заявил, что мужчины с бородой не нравятся женщинам без отклонений
Мужчины в последнее время чаще возвращаются к «естественному» образу — отращивают бороды и не бреют грудь. Сексолог Валентин Денисов-Мельников заявил, что женщинам это не нравится.
По его словам, такой тренд существует только в головах самих представителей сильного пола, а большинству женщин такая маскулинность не нравится.
«Судя по моему опыту общения с женщинами, лишь меньшинство одобряет и любит бороды, не говоря уже про грудь. Вряд ли люди будут в восторге от волосатой груди, разве что те, кто очень хочет получить "супер-маскулинного", почти неандертальца», — рассказал Денисов-Мельников в разговоре с Life.ru.
Он подчеркнул, что такой типаж мужчин может нравиться лишь женщинам, предпочитающим «жесткое доминирование и животное в сексе». Для большинства женщин намного привлекательнее тело без лишней растительности. Женщине без отклонений вряд ли понравится мужчина-неандерталец, уверен Денисов-Мельников.
Психолог добавил, что тренд на бороды и волосатую грудь раскручивают сами мужчины, поскольку в этом случае надо меньше ухаживать за собой. Однако даже ухоженная борода, по мнению эксперта, женщин не радует, но зато помогает скрыть второй подбородок. А волосатая грудь является делом вкуса, заключил Денисов-Мельников.