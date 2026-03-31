«Кайф уже не поймать»: Сексолог рассказала, как обрезание влияет на секс
Сексолог Миллер сравнила секс после обрезания со звуком в дешёвых наушниках
При обрезании у мужчин может повреждаться особая эрогенная зона — область возле уздечки, где сосредоточено множество нервных окончаний. В результате организм перераспределяет восприятие на другие участки. Об этом рассказала сексолог Александра Миллер.
По её словам, миллионы мужчин, которых в детстве лишили крайней плоти по каким-либо соображениям, лишились главного источника чувствительности.
«Организм, конечно, пытается компенсировать потерю другими участками, но это как пытаться слушать музыку через дешёвые наушники после профессиональной акустики — вроде бы звук есть, но тот самый кайф уже не поймать», — пояснила Миллер в разговоре с Life.ru.
Она уточнила, что если процедуру выполнили в раннем детстве, то мужчина воспринимает текущее состояние как норму и не видит разницы. В случае вмешательства во взрослом возрасте могут появиться заметные изменения. Однако сексолог отметила, что есть множество других точек, например головка и мошонка, которые можно и нужно стимулировать.