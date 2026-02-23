Названа вероятность геомагнитного шторма 24 февраля 2026 года

23 февраля 2026, 17:28

Лаборатория солнечной активности: вероятность шторма 24 февраля — 26%

Фото: iStock/murat4art

Во вторник, 24 февраля, прогнозируется умеренная геомагнитная нестабильность. Хотя солнечная активность резко снизилась, и на видимой стороне Солнца нет пятен, магнитосфера всё же остается в неспокойном состоянии. Об этом пишет URA.RU.