Названа вероятность геомагнитного шторма 24 февраля 2026 года
Во вторник, 24 февраля, прогнозируется умеренная геомагнитная нестабильность. Хотя солнечная активность резко снизилась, и на видимой стороне Солнца нет пятен, магнитосфера всё же остается в неспокойном состоянии. Об этом пишет URA.RU.
Лаборатория солнечной активности ИКИ и ИСЗФ сообщает, что Солнце находится в состоянии чрезвычайно низкой активности. На его видимой поверхности сейчас нет ни одного пятна — звезда выглядит как идеально ровный диск. Подобное явление не наблюдалось более четырех лет.
Текущий уровень солнечной активности составляет примерно 2,2 по шкале от 0 до 10, что свидетельствует о низком уровне. За последние сутки зарегистрированы лишь слабые вспышки класса C, которые не могут привести к сильным магнитным бурям.
По прогнозам, индекс Ap будет около 20, что означает слабые геомагнитные возмущения и возможные бури уровня G1. Даже при минимальной солнечной активности такие показатели объясняются влиянием потоков солнечного ветра и спецификой межпланетного магнитного поля.
Для большинства жителей 24 февраля не будет значительных изменений в самочувствии. Однако метеозависимые люди могут ощутить ухудшение состояния во второй половине дня.
