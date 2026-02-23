Россиянам рассказали, как оформить налоговый вычет на обучение
В 2026 году россияне могут оформить социальный налоговый вычет за обучение — как за себя, так и за ребенка. Подать документы можно в течение года, но вернуть удастся лишь часть ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. Об этом сообщила «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова.
С 1 января 2024 года установлен лимит расходов для налогового вычета: 150 тысяч рублей на собственное обучение и 110 тысяч рублей на обучение ребенка. В 2026 году станет возможным заявить вычет за три предыдущих года — 2023, 2024 и 2025, при условии, что за эти периоды вычет не был оформлен ранее, сообщила Фатхлисламова.
Эксперт отметила, что максимальная сумма возврата при расходах на обучение за себя и ребенка в 2025 году составит 33 800 рублей. Это возможно, если затраты на собственное обучение превысили 150 тысяч рублей, а на обучение ребенка — 110 тысяч рублей, подчеркнула Фатхлисламова.
Средняя стоимость обучения в вузе в 2025 году достигала 224 тысяч рублей, отметила доцент. По ее словам, даже при максимальном возврате налоговый вычет покроет лишь около 6% этих затрат, что эквивалентно примерно 14 300 рублям. Фатхлисламова подчеркнула, что финансовая выгода остается ограниченной.
Эксперт уточнила, что вычет не предоставляется, если обучение оплачено средствами материнского капитала. Это касается как обучения ребенка, так и собственного образования, заключила она.
