Россиянам рассказали, как оформить налоговый вычет на обучение

23 февраля 2026, 09:21

Фатхлисламова: можно получить 14 тыс. рублей налогового вычета на обучение

Фото: iStock/breeze39

В 2026 году россияне могут оформить социальный налоговый вычет за обучение — как за себя, так и за ребенка. Подать документы можно в течение года, но вернуть удастся лишь часть ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. Об этом сообщила «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова.