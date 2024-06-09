Названа возможная причина масштабного сбоя в работе Telegram

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Причиной сбоев в работе мессенджера Telegram могли стать стороннее вмешательство или ошибки при обновлении данных, сообщили эксперты, опрошенные Forbes.
8 июня Telegram столкнулся с масштабным сбоем.
Специалисты отметили, что на дата-центры мессенджера могла быть совершена DDoS-атака. Алексей Бойко, аналитик Telegram-канала abloud62, предположил, что 8 июня могли проводиться «учения по отключению Telegram». Также он упомянул, что возможной причиной могла быть попытка обновления программного обеспечения серверов.
Гендиректор Security Vision Руслан Рахметов высказал сомнение в версии о пробной блокировке мессенджера. Он подчеркнул, что сбой был глобальным, затронув пользователей как в России, так и в Европе.
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Специалисты отметили, что на дата-центры мессенджера могла быть совершена DDoS-атака. Алексей Бойко, аналитик Telegram-канала abloud62, предположил, что 8 июня могли проводиться «учения по отключению Telegram». Также он упомянул, что возможной причиной могла быть попытка обновления программного обеспечения серверов.
Гендиректор Security Vision Руслан Рахметов высказал сомнение в версии о пробной блокировке мессенджера. Он подчеркнул, что сбой был глобальным, затронув пользователей как в России, так и в Европе.
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Артем Кузьмин