В работе Telegram произошёл глобальный сбой

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva
В работе мессенджера Telegram в России наблюдаются сбои. В этом убедилась журналист «Радио 1».
С 21:30 мск не работают ни мобильная, ни десктопная версии Telegram. Многие пользователи столкнулись с тем, что сообщения не прогружаются ни в личных чатах, ни в каналах, ни в группах.
Данные Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) по состоянию на 22:00 мск гласят, что все возникшие проблему связаны с работоспособностью Telegram.
Также подчеркнём, что часть веб-детекторов сбоев не работают.
Ранее, 6 июня, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о появлении в соцсети внутренней валюты под названием Telegram Stars.
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Данные Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) по состоянию на 22:00 мск гласят, что все возникшие проблему связаны с работоспособностью Telegram.
Также подчеркнём, что часть веб-детекторов сбоев не работают.
Ранее, 6 июня, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о появлении в соцсети внутренней валюты под названием Telegram Stars.
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Анастасия Чинкова