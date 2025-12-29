Названа возможная причина отказа россиянам во въезде в Таиланд
Российского блогера Павла Викулова из Санкт-Петербурга не пропустили на сухопутной границе Таиланда из-за конфликта страны с Камбоджей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Гражданин России провёл в Камбодже полтора месяца, после чего отправился в Бангкок на автобусе из Лаоса. На сухопутной границе с Таиландом все, кто не является уроженцем Юго-Восточной Азии, подвергаются дополнительной проверке.
В очереди сотрудница пограничной службы, заметив российский паспорт Викулова, сказала: «Russian — no». С помощью переводчика ему объяснили, что в соответствии с новым законом россияне и украинцы могут въехать в Таиланд только авиарейсом.
Японский путешественник сообщил россиянину, что подобных отказов было довольно много.
