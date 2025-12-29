Названа возможная причина отказа россиянам во въезде в Таиланд

29 декабря 2025, 11:06

Baza: российского туриста не пустили в Таиланд из-за конфликта с Камбоджей

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Российского блогера Павла Викулова из Санкт-Петербурга не пропустили на сухопутной границе Таиланда из-за конфликта страны с Камбоджей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.