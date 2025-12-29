Названы смертельно опасные сочетания лекарств и алкоголя
Австралийский ученый Нил Вит предупредил о серьезных рисках, связанных с употреблением алкоголя вместе с некоторыми лекарствами. Об этом пишет издание The Independent.
Он отметил, что препараты, угнетающие центральную нервную систему, особенно опасны в сочетании со спиртным.
К таким медикаментам относятся средства от депрессии, тревожности, шизофрении, бессонницы, а также лекарства от аллергии и простуды. Все обезболивающие, кроме парацетамола, также представляют угрозу. Комбинация этих таблеток с алкоголем может вызвать сильную сонливость, замедлить сердечный ритм и даже привести к коме или летальному исходу.
Вит добавил, что спиртное усиливает действие некоторых лекарств. Например, снотворные могут спровоцировать лунатизм. Ученый призывает быть внимательными и не рисковать своим здоровьем.
