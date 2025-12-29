Названы смертельно опасные сочетания лекарств и алкоголя

29 декабря 2025, 11:01

Фармаколог Вит: Сочетание обезболивающих и алкоголя может привести к коме

Фото: iStock/Feverpitched

Австралийский ученый Нил Вит предупредил о серьезных рисках, связанных с употреблением алкоголя вместе с некоторыми лекарствами. Об этом пишет издание The Independent.