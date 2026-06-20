Названа возможная причина смерти звезды «Клюквенного щербета»
Причиной смерти турецкой актрисы Эдже Иртем, известной роли Ишил в сериале «Клюквенный щербет», мог стать укус обезьяны во время поездки в Таиланд. Об этом сообщает издание Т24 со ссылкой на ее адвоката Угура Геккойуна.
По его словам, на левой руке артистки обнаружили три рубца, после чего родственники рассказали об инциденте с обезьяной. Адвокат отметил, что эксперты указали на возможность тяжелых последствий такого укуса, включая сепсис. Защита обратилась к следствию с просьбой рассмотреть эту версию при проведении судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, Эдже Иртем скончалась 15 июня в своем доме. Накануне она отмечала день рождения, употребляла алкоголь и принимала антидепрессанты. Мать актрисы рассказала, что в день трагедии дочь жаловалась на плохое самочувствие.
Предварительной причиной смерти называли сердечный приступ, но окончательных выводов пока нет — специалисты рассматривают несколько версий.
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