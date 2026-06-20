Названа возможная причина смерти звезды «Клюквенного щербета»

20 июня 2026, 08:23

Т24: турецкая актриса Эдже Иртем могла умереть из-за укуса обезьяны

Эдже Иртем (Фото: Инстаграм*/irtemece)

Причиной смерти турецкой актрисы Эдже Иртем, известной роли Ишил в сериале «Клюквенный щербет», мог стать укус обезьяны во время поездки в Таиланд. Об этом сообщает издание Т24 со ссылкой на ее адвоката Угура Геккойуна.