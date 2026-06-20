В деле скандально известной Шурыгиной, попавшей под статью о порно, появились новые лица
В деле блогера Шурыгиной о распространении порнографии появились два новых фигуранта
Вместе с блогершей Дианой Шурыгиной по делу о распространении порнографических материалов оказались задержаны еще два фигуранта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее стало известно, что в квартире скандально известной девушки прошел обыск. По последней информации, она будет находиться под домашним арестом минимум до 19 июля. Следствие инкриминирует Шурыгиной пункт «а» части 3 статьи 242 УК — ей грозит до шести лет колонии. Предварительно, поводом стала публикация интимных снимков и видео в закрытых Telegram-каналах.
«По делу также задержаны еще два человека, оба помещены под домашний арест», — сообщили в полиции.Напомним, что Шурыгина изначально планировала скрыться от уголовного преследования в Индонезии, однако это ей не удалось. Правоохранительные органы остановили девушку за несколько дней до вылета. Подробнее о читайте в материале «Радио 1».