Раскрыта личность мужчины, с которым связывают блогера Анастасию Миронову

19 июня 2026, 22:59

Ксения Собчак назвала предполагаемого возлюбленного Анастасии Мироновой

Анастасия Миронова (Фото: Instagram* / @mironovanastasiia)

Блогер Анастасия Миронова недавно подогрела интерес подписчиков, опубликовав фотографию с мужчиной, личность которого решила не раскрывать. На снимке был виден лишь фрагмент его лица, что вызвало множество обсуждений в соцсетях.