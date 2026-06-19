Раскрыта личность мужчины, с которым связывают блогера Анастасию Миронову
Блогер Анастасия Миронова недавно подогрела интерес подписчиков, опубликовав фотографию с мужчиной, личность которого решила не раскрывать. На снимке был виден лишь фрагмент его лица, что вызвало множество обсуждений в соцсетях.
Позднее журналистка Ксения Собчак заявила в своих соцсетях, что избранником Мироновой может быть Дмитрий Масюк. По её словам, на такую версию указывают совпадения в публикациях пары, включая фотографии из одной и той же локации.
Собчак обратила внимание на снимки, сделанные в апартаментах в парижском квартале Одеон, а также напомнила, что ранее Миронову замечали в Париже в компании мужчины. Кроме того, по её мнению, внешность предполагаемого спутника совпадает с фрагментом лица, который блогер показала на опубликованном фото.
По данным, на которые ссылается журналистка, отношения между Мироновой и Масюком могли начаться ещё в прошлом году. Однако сами предполагаемые влюблённые пока не комментировали информацию о своём романе.
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