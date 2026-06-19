«Это нормально»: Павел Деревянко рассказал, какие отношения сохранил с матерью своих детей

19 июня 2026, 23:06

Деревянко признался, что продолжает общаться с бывшей возлюбленной после расставания

Павел Деревянко (Фото: Instagram* / @pablo_derevyanko)

Актёр Павел Деревянко рассказал, что после расставания сохранил хорошие отношения с бывшей возлюбленной Дарьей Мясищевой. По словам артиста, они продолжают общаться ради общих дочерей и считают такой формат отношений совершенно естественным. Об этом сообщает Super.