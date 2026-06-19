«Это нормально»: Павел Деревянко рассказал, какие отношения сохранил с матерью своих детей
Актёр Павел Деревянко рассказал, что после расставания сохранил хорошие отношения с бывшей возлюбленной Дарьей Мясищевой. По словам артиста, они продолжают общаться ради общих дочерей и считают такой формат отношений совершенно естественным. Об этом сообщает Super.
Деревянко отметил, что поддерживает контакт с матерью своих детей и не видит в этом ничего необычного. Актёр подчеркнул, что для него важно сохранять дружеское взаимодействие и участвовать в жизни семьи, несмотря на завершение романтических отношений.
Во время мероприятия его нынешняя избранница Зоя Фуць с юмором заметила, что Павел практически ежедневно созванивается с бывшей партнёршей. Сам артист подтвердил, что между ними сохранились тёплые и уважительные отношения.
Ранее Деревянко уже рассказывал, что их союз с Дарьей долгое время отличался от традиционной модели семьи. По его словам, пара фактически жила отдельно, а отношения переживали разные этапы, прежде чем окончательно завершиться.
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