Названа зарплата вратаря Долганова по контракту с «Нефтехимиком»

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Напомним, Долганов подписал контракт с «Нефтехимиком» три недели назад — 26 декабря. Это второй сезон хоккеиста в КХЛ.
В этом сезоне 26-летний вратарь сыграл 30 матчей в КХЛ, из которых 7 побед. Процент отраженных бросков составляет 92,1, а коэффициент надежности достигает показателя 2,66.
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