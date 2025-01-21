В Госдуме согласились со словами Трампа об Овечкине

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Депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что согласен с президентом США Дональдом Трампом, который назвал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина великим хоккеистом.
Однако, по его мнению, слова американского лидера не являются ни хорошим, ни плохим знаком для российского спорта, а лишь обычной констатацией факта.
Напомним, за свою карьеру в НХЛ Овечкин забил 874 шайбы, ему осталось 20 голов, чтобы побить рекорд легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги.
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«Интереснее другое — отмена им инклюзивности в спорте и бойкот американских взносов в ВАДА. Мы, в виду отсутствия людей в профильном министерстве, радеющих за спортивный суверенитет, можем только наблюдать за зарубежными политиками, кто посмелее и решительнее в плане национальных интересов в спорте», — поделился парламентарий в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, за свою карьеру в НХЛ Овечкин забил 874 шайбы, ему осталось 20 голов, чтобы побить рекорд легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги.
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Данил Пономарев