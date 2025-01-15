Анисин поддержал решение СКА расторгнуть контракт с хоккеистом Деанджело

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Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин поддержал решение ХК СКА расторгнуть контракт с американским защитником Тони Деанджело, который решил уйти по семейным обстоятельствам. По его мнению, американец часто ошибался во время матчей.
«Чаще всего ошибался именно Деанджело. При том, что человек набирал много очков, он постоянно привозил голы, не выполнял тренерское задание и хотел играть так, как ему хочется. Но хоккей — командный вид спорта, личные желания должны быть на последнем месте», — пояснил он в беседе с «РБ Спорт».Анисин подчеркнул, что в хоккее главное — это командная цель, потому, учитывая игру Деанджело, он полностью поддерживает решение клуба расторгнуть контракт.
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