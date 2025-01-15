Анисин поддержал решение СКА расторгнуть контракт с хоккеистом Деанджело

Лига АСА не стала увольнять своего бойца Абубакра Местоева, который участвовал в перестрелке у офиса Wildberries в сентябре прошлого года и был ранен. Об этом заявил вице-президент лиги Асланбек Бадаев. По его мнению, сейчас имеет значение только его лечение.