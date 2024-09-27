В Подмосковье запустят систему мониторинга работы коммунальной техники

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области внедрят новую систему мониторинга, которая, как предполагается, улучшит эффективность работы городской инфраструктуры в холодное время года. Об этом сообщили в пресс-службе Минчистоты Подмосковья.
Внедрение такой системы стало одним из главных пунктов повестки еженедельного штабы с главами городских округов под руководством зампреда правительства – министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова. Обсуждали подготовка техники к зиме.
Как отметили в министерстве, органам местного самоуправления необходимо внести новую технику в региональную навигационную информационную систему, а также подключить к ней транспорт подрядчиков. Помимо этого, обсудили готовность к холодам уборочного инвентаря и запаса противогололёдных материалов. Особое внимание уделили безопасности работы коммунальщиков, обучению персонала правилам и мерам по предотвращению аварийных ситуаций.
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«Система мониторинга позволит в режиме реального времени отслеживать ключевые показатели работы коммунальной техники. Благодаря этому специалисты смогут оперативно реагировать на возникающие проблемы. Инспекторы получат доступ к актуальным данным, включая время и частоту посещения объектов. Эта информация поможет оптимизировать график работы и распределение ресурсов, что повысит эффективность работы коммунальщиков», – пояснил Мурашов.
Как отметили в министерстве, органам местного самоуправления необходимо внести новую технику в региональную навигационную информационную систему, а также подключить к ней транспорт подрядчиков. Помимо этого, обсудили готовность к холодам уборочного инвентаря и запаса противогололёдных материалов. Особое внимание уделили безопасности работы коммунальщиков, обучению персонала правилам и мерам по предотвращению аварийных ситуаций.
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Лора Луганская