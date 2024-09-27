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Эксперимент по выращиванию экзотических растений провели в Подмосковье

27 сентября 2024, 16:03
Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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Заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов, занимающий пост министра по содержанию территорий и государственного жилищного надзора, совершил рабочую поездку на один из 11 комплексов по переработке отходов (КПО), расположенных в городском округе Солнечногорск, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В одной из экспериментальных теплиц, оснащённых специальным оборудованием, были высажены саженцы лаванды, манго и маракуйи в техногрунт.

«На территории Подмосковья работает 11 комплексов по переработке отходов. Все они автоматизированы и оснащены новейшим оборудованием. Наша цель на всех КПО создать условия, при которых не будет возникать запахов и загрязнения почвы. Сейчас отбирается более 40 компонентов вторсырья – макулатура, стеклянная тара, металл и другие. Безусловно, все технологические процессы на комплексах необходимо продолжать совершенствовать, а также стараться создавать безопасные и благоприятные условия в том числе для сотрудников таких предприятий», — сказал Владислав Мурашов.


Важно отметить, что на техническом грунте растения успешно приживаются и демонстрируют быстрый и здоровый рост.

Во время осмотра комплекса Владислав Сергеевич также оценил работу очистных сооружений, сортировочных линий и насосного оборудования.

«На сегодняшний день КПО "Нева" — самый технологичный комплекс по переработке отходов в Подмосковье и во всей стране. Рекомендую брать с него пример», — добавил Мурашов.

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#подмосковье
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#владислав мурашов
#кпо
#саженцы
МФЦ Московской области выиграла в номинации «Крупная региональная сеть МФЦ».
27 сентября 2024, 16:25

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

На восьмом Всероссийском форуме многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг, проходившем 26 и 27 сентября в Великом Новгороде, Министерство экономического развития Российской Федерации подвело итоги федерального конкурса «Лучший МФЦ России», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Многофункциональные центры (МФЦ) Московской области завоевали первое место в номинации «Крупная региональная сеть МФЦ».

«Получить эту награду — большая честь! Она является признанием нашей работы по развитию сети МФЦ в Московской области. Мы будем стремиться делать все возможное, чтобы услуги и сервисы МФЦ были удобными для жителей нашего региона и соответствовали духу времени. Благодарю всю команду МФЦ, а это более 6 тысяч человек, за самоотверженный труд и вклад в общее дело!», — сказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
При выборе победителя в номинации «Крупная региональная сеть МФЦ» конкурсная комиссия учитывала такие факторы, как доступность офисов, применение цифровых технологий в работе, организация цифровых зон и другие.
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#победа
#награда
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В ГД предложили в случае развода отдавать мальчиков старше восьми лет отцу
Депутат Кузнецов: мальчиков при разводе необходимо отдавать на воспитание отцу
27 сентября 2024, 16:13

Фото: iStock/fizkes

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, который предложил в случае развода отдавать мальчиков старше восьми лет отцу, а не матери, пояснил свою позицию.
«Я предложил, чтобы разводов не было. А в случае, если развод все-таки происходит, как драма и трагедия в семье, то изменилась практика, при которой в 95% случаев суд определяет место проживания ребенка с матерью. Мальчикам нужен отец. Это соответствует нашим традициям, духовным ценностям, так было на Руси — что мальчик переходил на сторону отца», — пояснил Кузнецов в интервью «Газете.Ru».

Он отметил, что мальчику необходимо видеть перед собой пример отца и иметь возможность подражать ему и становиться мужчиной.

Депутат уверен, что женщина в одиночестве не сможет воспитать настоящего мужчину, не имея соответствующего примера рядом. Таким образом, Кузнецов подчеркнул, что предложил лишь обеспечить равноправие отцов и матерей в воспитании детей. По его словам, в настоящее время мальчиков воспитывают женщины, от чего в первую очередь страдают сами дети.

При этом Кузнецов подчеркнул, что отдавать мальчиков нужно только «социально-ответственным» отцам, которые действительно хотят заниматься воспитанием сыновей.

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Названы 4 области, куда продлят МЦД
Собянин: МЦД продлят до Ярославской, Тульской, Калужской и Смоленской областей
27 сентября 2024, 16:07

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Московские центральные диаметры продлят в четыре области: Калужскую, Смоленскую, Тульскую и Ярославскую. Об этом в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Вот мы построили четыре МЦД, и теперь они будут продляться уже в ближайшие регионы: в Калужскую область, Смоленскую, Тульскую, Ярославскую область. Это единый Центральный транспортный узел, который будет развиваться», — сказал столичный градоначальник.
В марте сообщалось, что МЦД продлят до 11 регионов, входящих в Центральный транспортный узел. На тот момент разрабатывалось технико-экономическое обоснование, и оценивались вложения.

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В Подмосковье запустят систему мониторинга работы коммунальной техники

Эксперимент по выращиванию экзотических растений провели в Подмосковье

Модернизацию теплосетей в егорьевском посёлке Новый завершат до конца сентября
#россия
#москва
#мцд
#сергей собянин
#ярославское направление
#тульская область
#калужская область
#новости
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В Подмосковье запустят систему мониторинга работы коммунальной техники
27 сентября 2024, 16:06

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области внедрят новую систему мониторинга, которая, как предполагается, улучшит эффективность работы городской инфраструктуры в холодное время года. Об этом сообщили в пресс-службе Минчистоты Подмосковья.
Внедрение такой системы стало одним из главных пунктов повестки еженедельного штабы с главами городских округов под руководством зампреда правительства – министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова. Обсуждали подготовка техники к зиме.
«Система мониторинга позволит в режиме реального времени отслеживать ключевые показатели работы коммунальной техники. Благодаря этому специалисты смогут оперативно реагировать на возникающие проблемы. Инспекторы получат доступ к актуальным данным, включая время и частоту посещения объектов. Эта информация поможет оптимизировать график работы и распределение ресурсов, что повысит эффективность работы коммунальщиков», – пояснил Мурашов.
Как отметили в министерстве, органам местного самоуправления необходимо внести новую технику в региональную навигационную информационную систему, а также подключить к ней транспорт подрядчиков. Помимо этого, обсудили готовность к холодам уборочного инвентаря и запаса противогололёдных материалов. Особое внимание уделили безопасности работы коммунальщиков, обучению персонала правилам и мерам по предотвращению аварийных ситуаций.

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#минчистоты
#коммуналка
#техника
#зима
#владислав мурашов
#подмосковье
#московская область
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Модернизацию теплосетей в егорьевском посёлке Новый завершат до конца сентября
27 сентября 2024, 15:57

Фото: Юлия Андросова

Замену труб на участке теплосетей протяжённостью около трёх километров проводят в посёлке Новый городского округа Егорьевск, завершить работы должны до конца сентября, передаёт корреспондент Юлия Андросова.
Ранее проверка работ на этом участке показала низкую степень строительной готовности, теперь ситуация исправляется.

«Для решения проблемы был заключён договор субподряда. Были сложности с поставкой материала, сейчас он поставлен в объёме 75%. Работы в посёлке Новый ведутся по принципу параллельной прокладки: сначала прокладываем новую сеть, а после врезки демонтируем существующую сеть», — пояснила глава управления ЖКХ администрации городского округа Егорьевск Евгения Шальнева.
Она подчеркнула, что социальные объекты в посёлке будут обеспечены теплом в сроки, обозначенные постановлении подмосковных властей.

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В Московской области установили защитные ограждения вдоль железнодорожных путей
27 сентября 2024, 15:50

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области было установлено около одного километра ограждений вдоль железнодорожных путей с начала года, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В этом году мы продолжаем реализовывать комплекс мер по обеспечению и повышению безопасности на железной дороге. Так, с начала года оборудовано около 1 км ограждений, из них из них 400 метров – железобетонные. Благодаря этому в регионе удалось ликвидировать более 160 «опасных» троп. Наибольший объём по устройству ограждений провели в Люберцах, Богородском, Сергиево-Посадском», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Кроме того, меры по снижению риска травматизма на железной дороге включают строительство пешеходных переходов, установку камер для фиксации нарушений правил перехода путей, использование искусственных ограждений типа «змейка» и размещение информационных стендов на железнодорожных станциях региона.

Ежедневно более ста волонтёров и сотрудников администраций округов предотвращают около тысячи нарушений, патрулируя станции и проводя рейды. Однако уровень смертности остаётся высоким: в этом году на железнодорожных путях в Московской области погибло около 147 человек, причём более 84 случаев произошло на небезопасных участках.

Министерство транспорта Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными и использовать только санкционированные переходы для пересечения железнодорожных путей, ожидать поезда на платформах на безопасном расстоянии, снимать наушники и не отвлекаться на телефон.

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«Фашистские остатки»: Адвокат рассказал, сможет ли Панин* укрыться от правосудия
Адвокат Бурдюг: Панина* могут не передать РФ из-за политического конфликта
27 сентября 2024, 15:48

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Алексей Панин* был заочно приговорён к шести годам лишения свободы по обвинению в призывах к терроризму.
Адвокат Московского региона, член Адвокатской Палаты Москвы Василий Бурдюг в беседе с «Радио 1» сообщил, что вынесение заочного приговора безусловно является основанием для объявления в розыск, в том числе и международный.

«Учитывая сейчас напряженность в отношениях между Россией и некоторым количеством стран в мире в связи с конфликтом на Украине, можно предугадать бездействие органов прокуратуры в ряде стран. Известно, что всегда, даже в благополучные годы Англия с большим трудом экстрадировала от себя преступников, а Испания всегда это делала с удовольствием. С Америкой раньше у нас были нормальные отношения. Зависит от того, где его может настигнуть рука правосудия: если в стране, которая будет выполнять международные соглашения в содействии по уголовному преследованию преступников, то его возьмут под стражу и передадут нашим властям», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что в гражданстве Панину* уважающая себя страна откажет, однако и здесь есть подводные камни.

«Не исключаю, что, учитывая острый политический момент, где Россию пытаются негативно выставить в мировом сообществе, любой протестующий против нас будет положительным героем. На фоне этого, возможно, у него получится каким-то образом легализоваться», — сказал адвокат.

По его словам, стоит учитывать, что есть страны, которые торгуют гражданствами за деньги, потому что для них любое поступление в бюджет значимо.

«Если помните, фашистские остатки в Южной Америке – это был неблагополучный регион, где регион, где можно было получить гражданство с подменой имени», — рассказал специалист.

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*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента в России.
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Психолог Таранова заявила о необходимости сюсюканья с детьми
27 сентября 2024, 15:31

Фото: iStock/Prostock-Studio

Сюсюканье с маленькими детьми вовсе не вредно. Об этом рассказала детский психолог Ирина Таранова, пояснив, что эмоциональное общение учит развивать речью.
«Обычно то, что понимается под сюсюканьем, относится к детям до первого года жизни, но иногда, конечно, встречается и позже. Нет ничего страшного в том, что родители это делают, потому что первое общение с ребёнком должно быть эмоционально окрашенным. Это очень живое общение, где-то утрированное, для того чтобы ребёнок научился реагировать на речь и эмоциональное состояние взрослого, и при этом чувствовал себя в комфорте и безопасности», — пояснила Таранова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она подчеркнула, что сюсюканье необходимо для малышей, другое дело, когда такое общение происходит с ребенком семи лет и старше. По словам специалиста, подобный стиль общения можно использовать примерно до четырехлетнего возраста, далее это становится неуместным.

Однако не стоит разговаривать с ребенком как со взрослым. Это может вызвать тревожность и беспокойство, которые могут перерасти в нервозность детей, эмоциональную неустойчивость, плаксивость, нарушение сна или питания. Происходит это из-за отсутствия у ребенка ощущения защищённости.

Таким образом, родители должны учитывать особенности возраста детей, выбирая манеру общения с ними, заключила специалист.

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Снегоплавильные пункты подготовили к зиме в Москве
В Москве подготовили к зиме 51 снегоплавильный пункт
27 сентября 2024, 15:28

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

51 снегоплавильный пункт подготовили к зиме в Москве. Об этом сообщило правительство столицы 27 сентября.
Общая мощность всех пунктов позволяет переплавлять около 650 кубометров снега в сутки. Власти отметили, что все стационарные пункты соответствую экологическим требованиям, поэтому не приносят вред окружающей среде.

«В настоящее время все оборудование готово к работе. В октябре мы проведем финальные испытания», — добавили в столичном правительстве.

Как пояснил заместитель мэра Петр Бирюков, снегоплавильные пункты работают на подаче тепла от сточных вод, которое и плавит снежную массу.

К зимнему сезону готовится и столичный метрополитен. Чтобы температура на станциях и в поездах оставалась комфортной, в метро проверяют исправность воздушно-тепловых завес и меняют вестибюльные двери. Тоннельная вентиляция и кондиционеры перейдут на зимний режим с наступлением холодов.

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