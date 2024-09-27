Эксперимент по выращиванию экзотических растений провели в Подмосковье

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов, занимающий пост министра по содержанию территорий и государственного жилищного надзора, совершил рабочую поездку на один из 11 комплексов по переработке отходов (КПО), расположенных в городском округе Солнечногорск, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В одной из экспериментальных теплиц, оснащённых специальным оборудованием, были высажены саженцы лаванды, манго и маракуйи в техногрунт.
Важно отметить, что на техническом грунте растения успешно приживаются и демонстрируют быстрый и здоровый рост.
Во время осмотра комплекса Владислав Сергеевич также оценил работу очистных сооружений, сортировочных линий и насосного оборудования.
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«На территории Подмосковья работает 11 комплексов по переработке отходов. Все они автоматизированы и оснащены новейшим оборудованием. Наша цель на всех КПО создать условия, при которых не будет возникать запахов и загрязнения почвы. Сейчас отбирается более 40 компонентов вторсырья – макулатура, стеклянная тара, металл и другие. Безусловно, все технологические процессы на комплексах необходимо продолжать совершенствовать, а также стараться создавать безопасные и благоприятные условия в том числе для сотрудников таких предприятий», — сказал Владислав Мурашов.
Важно отметить, что на техническом грунте растения успешно приживаются и демонстрируют быстрый и здоровый рост.
Во время осмотра комплекса Владислав Сергеевич также оценил работу очистных сооружений, сортировочных линий и насосного оборудования.
«На сегодняшний день КПО "Нева" — самый технологичный комплекс по переработке отходов в Подмосковье и во всей стране. Рекомендую брать с него пример», — добавил Мурашов.
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Дайана Хусинова