В японском аэропорту отменили все рейсы из-за возможного взрыва

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Аэропорт Миядзаки отменил все рейсы, потому что на одной из рулежных дорожек произошел, предположительно, взрыв и пошел дым. Об этом информирует телеканал NHK, пишет РИА Новости.
Согласно информации от сотрудников диспетчерской вышки, обрушение на рулежной дорожке произошло незадолго до 8 утра. В настоящее время эксперты пытаются выяснить, был ли это взрыв. Телеканал сообщает, что причина инцидента устанавливается, однако шансы на открытие полос в ближайшее время минимальны.
Кроме того, известно, что в результате предполагаемого взрыва было повреждено асфальтовое покрытие дорожки. На месте происшествия работают две бригады противопожарных служб. Весь персонал и пассажиры были эвакуированы. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что пассажирский борт Air New Zealand ударился хвостом о взлетно-посдаочную полосу в аэропорту Веллингтона в Новой Зеландии. В результате самолет так и не смог совершить посадку из-за погоды, а после сел в Окленде.
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Кроме того, известно, что в результате предполагаемого взрыва было повреждено асфальтовое покрытие дорожки. На месте происшествия работают две бригады противопожарных служб. Весь персонал и пассажиры были эвакуированы. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что пассажирский борт Air New Zealand ударился хвостом о взлетно-посдаочную полосу в аэропорту Веллингтона в Новой Зеландии. В результате самолет так и не смог совершить посадку из-за погоды, а после сел в Окленде.
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Дарья Осипова